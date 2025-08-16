Ecologistas alertan de niveles muy elevados de contaminación por las partículas finas de los incendios en Asturias

Se mantiene disparada la contaminación por micropartículas por toda Asturias por los incendios forestales - COORDINADORA ECOLOXISTA D’ASTURIES

OVIEDO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies ha advertido este sábado de que la contaminación atmosférica por partículas en suspensión de menos de 2,5 micras (PM2,5) se mantiene "disparada" en Asturias a causa de los incendios forestales.

Según los registros, la calidad del aire es muy desfavorable en la zona del Narcea, desfavorable en Oviedo y Avilés y regular en Gijón y Mieres. Las estaciones de Somiedo, Langreo y San Martín no ofrecen datos desde hace días, según ha indicado la Coordinadora en una nota de prensa.

La organización ha recordado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda no superar los 5 microgramos por metro cúbico de media anual y los 15 microgramos por metro cúbico de media diaria en este tipo de partículas.

El Real Decreto 34/2023 establece además que, cuando se supere o se prevea que se superen los umbrales de información o alerta, "las administraciones competentes adoptarán las medidas necesarias de urgencia e informarán a la población".

Según han explicado, las partículas de menor tamaño son las más peligrosas para la salud porque pueden penetrar en los pulmones y llegar al torrente sanguíneo, lo que puede provocar irritación de las vías respiratorias, tos o dificultad para respirar.

Ante este escenario, la Coordinadora sostiene que la mayoría de los incendios en Asturias son intencionados, "en un 80% vinculados a la generación de pastos", y critica que las políticas de prevención y lucha contra el fuego sigan siendo insuficientes.