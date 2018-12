Ecologistas denuncian al Principado "por no aplicar" el nivel preventivo del protocolo de contaminación en Oviedo

Publicado 24/12/2018 13:19:48 CET

OVIEDO, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies ha anunciado este lunes que ha denunciado a la Consejería de Infraestructuras del Principado "por no aplicar el Nivel Preventivo del Acuerdo del Protocolo de actuación en episodios de contaminación del aire en el Principado de Asturias en la Aglomeración de Oviedo de acuerdo a su propia norma".

Según apunta el colectivo ecologista en nota de prensa, el Gobierno asturiano está "poniendo en peligro la salud de los miles de personas que están respirando este aire contaminado desde hace varios días sin que se haya tomado medida alguna preventiva".

"Encima de que el protocolo ya es coladero, el Principado no se atreve a aplicarlo a pesar de que no hay perspectivas de lluvias en unos días y tenemos el anticiclón. Hay que recordar que para el protocolo no se tuvieron en cuenta ni los picos de contaminación atmosférica disparan los ingresos hospitalarios en Asturias ni los datos de las estaciones privadas que son la mayoría de Asturias", remarcan los ecologistas en el escrito.