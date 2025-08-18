Ecologistas reclaman más "turismo social" y participación ciudadana en el proyecto de la nueva Perlora

Archivo - Accesos a la Ciudad de Vacaciones de Perlora. Casas de la Ciudad de Vacaciones de Perlora. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La organización Ecologistas en Acción de Asturias ha mostrado su satisfacción con varios aspectos del proyecto presentado por el Gobierno asturiano para la recuperación de la ciudad vacacional de Perlora, aunque advierte de que existen elementos mejorables y plantea la necesidad de reforzar su carácter social y público.

El colectivo valora que el conjunto mantenga su carácter abierto a la ciudadanía, que se amplíe la protección patrimonial a más tipologías de edificios y que otros inmuebles hasta ahora no protegidos pasen a estarlo. No obstante, critica que el plan deje abierta la posibilidad de demolición de chalets, apostando en su lugar por la rehabilitación como primera opción y, solo en caso de daños irreparables, por la reconstrucción integral.

Otro de los aspectos que suscitan preocupación es la posible construcción de nuevas edificaciones en un litoral ya considerado suficientemente saturado. Asimismo, el colectivo considera un "error profundo" que el proyecto renuncie al modelo de turismo social que caracterizó a Perlora durante medio siglo y teme que la gestión futura recaiga en una gran empresa hotelera, siguiendo -afirman- el modelo de privatización aplicado en otros puntos de España.

Ecologistas en Acción defiende que, en un contexto en que más del 30% de las familias no pueden costear vacaciones fuera del hogar, el espacio debería orientarse hacia colonias infantiles y juveniles, residencias artísticas, usos deportivos, huertas y otras actividades sociales, con participación de sindicatos y tejido asociativo. Señalan además que existen ejemplos como el proyecto de la Generalitat de Catalunya en Tarragona, que contempla un complejo vacacional gestionado por lo público y destinado a turismo asequible.

La organización anuncia su intención de presentar alegaciones cuando se abra el periodo de información pública y se muestra dispuesta a reunirse con el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Carreño para abordar sus propuestas.