Ecoloxistes n'Aición d'Asturies critica el nuevo PMUS de Oviedo y la Ordenanza de ZBE por "financiar entidades privadas"

OVIEDO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ecoloxistes n'Aición d'Asturies han valorado "muy negativamente" el nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Ayuntamiento de Oviedo haya realizado un nuevo PMUS y la Ordenanza de Zona de Bajas Emisiones ya que, según la organización, están pensados "como elementos financiadores de entidades privadas mediante aparcamientos subterráneos como los de El Campillín, La Escandalera o La Fábrica de Gas, así como para ampliar la zona azul".

Según ha detallado la organización ecologista en una nota de prensa, esta normativa "no se plantea mejorar la movilidad, sino para hacer un negocio, crear infraestructuras para atraer más tráfico al centro y ampliar la zona azul a casi la totalidad de la ciudad".

Consideran que no se dan "alternativas reales para que las y los ovetenses y visitantes puedan utilizar medios alternativos a los motorizados; lo que se hace es obligar a la ciudadanía a pagar a empresas privadas por aparcar".

Asimismo, han señalado que "las alternativas, como el transporte público, los aparcamientos disuasorios, las infraestructuras o la facilitación para desplazarse en bicicleta o a pie, están totalmente relegadas". "O bien no aparecen o se planifican para quedar fuera del periodo de implementación del PMUS (hasta 2035); en definitiva, una trampa", han añadido.