Economía.- CCOO respalda la huelga en Trefilerías Moreda (Gijón) exige a la Dirección que desbloquee el conflicto

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GIJÓN, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Industria de CCOO de Asturias ha expresado este martes su respaldo "firme" a la plantilla de Moreda Riviere Trefilerías (MRT) y a la huelga convocada, "frente al bloqueo de la negociación y frente a una estrategia empresarial basada en la presión y el chantaje"

CCOO, a través de un comunicado, han criticado la utilización del contrato relevo como elemento "de coacción" sobre parte de la plantilla, lo que consideran que agrava un conflicto que creen que sería "evitable".

Por este motivo, han hecho un llamamiento a las personas con capacidad directiva "real" en MRT para que tomen la iniciativa y abran "una negociación útil antes de que el conflicto se enquiste o escale".

Al tiempo, han reclamado al socio francés Picot, que reforzó en 2025 su participación en MRT Gijón hasta el 44,46 por ciento, que tome nota del conflicto gratuito generado por la mala gestión de la negociación y de sus consecuencias sobre la actividad y la estabilidad interna de la empresa.

Unido a todo ello, han recordado que las reivindicaciones de la plantilla son "claras y plenamente razonables" en una empresa integrada en un grupo que volvió a beneficios en el primer trimestre de 2026, con un resultado neto positivo de 18 millones de euros, tras haber situado su Ebitda de 2025 en 396 millones.

Han señalado, por otra parte, que la plantilla y el Comité de Empresa se concentrarán este próximo miércoles ante la sede de Global Steel Wire, en Santander, para sacar el conflicto fuera de la factoría y visibilizar públicamente la situación que atraviesa la planta de Gijón.

La concentración, que se desarrollará entre las 10.30 y las 12.30 horas, contará con una representación de la Federación de Industria de CCOO de Asturias.