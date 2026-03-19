Editoriales asturianas llevan al Museo del Ferrocarril su trabajo en la IV Feria de la Edición Asturiana

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Gijón, Montserrat López Moro, presenta, en el Museo del Ferrocarril, la IV Feria de la Edición Asturiana (FEA), junto al coordinador del evento, Dani Álvarez Prendes. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Gijón, Montserrat López Moro, ha presentado este jueves la IV Feria de la Edición Asturiana (FEA), que se celebrará en el Museo del Ferrocarril este próximo viernes y sábado.

Un evento, en el que participará casi una treintena de editoriales asturianas, que se suma a las actividades conmemorativas del décimo aniversario de la FeLiX, la Feria del Libro de Xixón.

Así lo ha destacado López Moro, en rueda de prensa en el Museo del Ferrocarril, acompañada del coordinador de la FEA, Dani Álvarez Prendes, fundador de la editorial Hoja de Lata.

La edil ha resaltado que con esta feria se quiere dar visibilidad a las editoriales asturianas y reivindicar un oficio que hace posible que los libros lleguen a nuestras manos. Especialmente ha destacado que es la primera vez que este evento se celebra en Gijón, habiendo tenido lugar las otras tres ediciones anteriores en Oviedo.

López Moro ha apuntado que también se hace un reconocimiento a la red de bibliotecas, de forma que se va a celebrar un encuentro entre editoriales y las bibliotecas públicas en el que se darán a conocer las novedades editoriales. En este sentido, ha apuntado que también será una "magnífica oportunidad" para las editoriales asturianas.

Ha llamado la atención, por otra parte, sobre que la protagonista del cartel vuelve a ser la vaca del cuento de 'Adiós, Cordera', de Leopoldo Alas Clarín, que en esta ocasión se reencuentra con el ferrocarril. La concejala ha señalado que ambos, el tren y el libro, nos invitan a descubrir nuevos lugares.

Álvarez Prendes, por su parte, ha ensalzado el lugar escogido para esta edición y ha remarcado que, aunque hay una red de librerías de barrio, las editoriales no suelen estar tan visibilizadas. De ahí que se celebre esta feria y que lo haga en Gijón, una ciudad con una vida cultural "intentísima" y que tiene una masa crítica con ansias de cultura.

No en vano, ha resaltado que están recibiendo originales de fuera de Asturias e incluso hay editoriales que han decidido trasladarse a Asturias.

Al margen del encuentro entre editores y bibliotecas, que será a las 12.00 horas de este próximo viernes, ha explicado que habrá 28 puntos de venta y actividades para todo tipo de público y de todas las edades. Ha señalado, en este caso, que se trata de unas jornadas para que los lectores pongan cara a quienes están detrás de los libros.

Preguntado por el mercado editorial, ha destacado que con la pandemia de la COVID-19 se reforzó el hábito de lectura y se ha logrado estabilizar un hueco para el libro. Ha considerado, asimismo, que el libro papel, del que ha rechazado que pueda llegar a desaparecer, es complementario del electrónico.

También ha puesto en valor que, aunque Asturias es una región pequeña en tamaño y población, comparativamente con otras comunidades autónomas más grandes, es "muy lectora" y tiene una red "potentísima" de bibliotecas y un volumen considerable de editoriales, un total de 37, más que otras autonomías mayores.

El evento, protagonizado por los sellos asturianos reunidos en el Gremiu d'Editores d'Asturies (GEA), contará con una variedad de líneas editoriales que van desde los libros de gran formato sobre el patrimonio e historia asturianos, hasta poesía y narrativa japonesa, recetarios tradicionales, novela fantástica y de ciencia ficción, manuales de formación profesional y obras en lengua asturiana.

El diseño del cartel de La FEA 2026 lo firman, una vez más, la ilustradora Ester García, extremeña afincada en Felechosa, y Pablo Tejón, responsable del estudio de diseño allerano Pixelbox, quienes ya resultaron ganadores en el diseño de la primera edición y realizaron las sucesivas.

La FEA 2026 incluirá casi una veintena de actividades, pensadas para todos los públicos y todas las edades, que se pueden consultar en la web del Gremiu d'Editores d'Asturies: www.editoresdeasturias.com.