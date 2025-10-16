EDP acelera el crecimiento en Australia con 1,7 GW de proyectos solares y de almacenamiento

Archivo - Vista De La Instalacion De Paneles Fotovotaicos Realizada Por EDP En La Metalurgica Exide. - EDP - Archivo

OVIEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

EDP ha dado un nuevo impulso a su expansión en el mercado australiano tras ganar la cuarta convocatoria del programa Capacity Investment Scheme (CIS) del Gobierno de Australia, lo que le garantiza ingresos a largo plazo para el desarrollo de dos proyectos híbridos de energía solar y almacenamiento en baterías, que sumarán más de 1,7 gigavatios (GW) al sistema energético nacional.

Los proyectos seleccionados son el 'Punchs Creek Renewable Energy Project', ubicado en la región de Toowoomba (Queensland), con 480 MWp de capacidad solar y un sistema de baterías de 400 MW/1.600 MWh, y el 'Merino Hybrid Project', cerca de Goulburn (Nueva Gales del Sur), con 530 MWp solares y 450 MW/1.800 MWh de almacenamiento.

Según la compañía, el proyecto 'Punchs Creek' está previsto que inicie operaciones en 2029, mientras que 'Merino' alcanzará su fase de construcción en la segunda mitad de 2026. Ambos parques incorporarán más de 1,5 millones de paneles solares distribuidos en 1.600 hectáreas, capaces de generar anualmente unos 2,2 TWh de energía limpia, suficiente para abastecer a unos 380.000 hogares australianos.

EDP estima que la fase de construcción de los proyectos generará más de 1.600 empleos locales y un impacto económico notable en las comunidades vecinas. De hecho, ha anunciado una inversión de hasta 17 millones de dólares australianos para programas de beneficios compartidos destinados a comunidades locales y pueblos indígenas.?

La compañía, que tiene una cartera de unos 4 GW en desarrollo en Australia, considera al país un mercado estratégico con condiciones sólidas para la energía renovable y prevé desplegar más de 2 GW adicionales en proyectos solares, eólicos y de almacenamiento antes de 2030.