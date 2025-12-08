EDP invertirá cerca de 8 millones en una nueva central hidroeléctrica en la presa de Rioseco

Embalse de Rioseco - EDP

OVIEDO, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Para su proyecto de energía renovable, EDP va a invertir en la presa de Rioseco, en Sobrescobio. Se trata de una nueva central hidroeléctrica de 3,2 MW de potencia instalada, que supondrá una inversión cercana a los 8 millones de euros.

Según ha detallado la entidad, este proyecto ha sido uno de los destacados en las ayudas del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dentro del programa Proyectos innovadores de energías renovables y almacenamiento (sistemas térmicos y energías renovables innovadoras).

Ha concedido a la iniciativa una ayuda de 4,2 millones de euros de los fondos NextGenerationUE, Esta nueva central, de tipo 'pie de presa', entrará en funcionamiento en 2026 y generará cada año la energía eléctrica equivalente al consumo de 2.000 hogares, aproximadamente 8 GWh/año.

La nueva instalación renovable se pondrá en marcha en un espacio donde ya estaba prevista su construcción cuando se diseñó y construyó la presa a finales de los años 70. De hecho, ésta ya cuenta desde su origen con las dos tuberías que llevarán el agua -hasta 20.000 litros por segundo- desde el embalse de Rioseco hasta los dos grupos generadores de la nueva central.

Este mismo embalse también sirve de depósito inferior para el bombeo de la central de Tanes. Cada grupo generador, de tipo 'cross-flow' o 'flujo cruzado', tendrá una potencia de 1,6 MW. Además, como es energía 100% renovable, evitará la emisión de aproximadamente 1.000 toneladas de CO2 cada año.

Dado que la prevención de riesgos y la seguridad de las personas y el medio ambiente es una prioridad para EDP, según han detallado, todos los trabajos se planificarán y ejecutarán cumpliendo los más altos estándares de seguridad para las personas y el medio ambiente, realizándose una coordinación, inspección y seguimiento continuo para asegurar que no existen afecciones de tipo preventivo y/o ambiental, con una fuerte implicación de los equipos y las empresas colaboradoras.

La generación de energía en centrales hidráulicas es el origen de EDP, desde que en septiembre de 1917 pusiese en funcionamiento la central de La Malva, en Somiedo.

Esta instalación, que continúa generando energía como el primer día, se suma a las otras 10 centrales hidráulicas que EDP opera actualmente en la región: Proaza, Tanes, Priañes, Salime, Miranda, Caño, San Isidro, Laviana, La Florida y La Barca. En total suman 425 MW de potencia instalada y generan una media de 880 GWh al año, energía eléctrica suficiente para cubrir la demanda de 250.000 hogares al año. A partir de 2026 se sumará esta nueva instalación de Rioseco.