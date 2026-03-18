EDP lanza una nueva edición de su programa formativo en energía eólica con 24 becas para jóvenes

Estudiantes durante la visita técnica a un parque eólico. - EDP

OVIEDO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compañía energética EDP ha puesto en marcha, junto a la Asociación Empresarial Eólica y en colaboración con la empresa Vestas, la sexta edición del programa Skills Energy Professionals, una formación gratuita dirigida a jóvenes para trabajar en el sector de la energía eólica en España.

Desde su lanzamiento en 2021, el programa ha formado a 126 jóvenes, con una tasa de empleabilidad superior al 50% en el primer año y una media de edad de 22 años, consolidándose como una iniciativa orientada a generar oportunidades laborales y fijar población joven en zonas rurales.

El curso, financiado íntegramente por EDP y desarrollado por la AEE, está dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años, especialmente de municipios en los que la compañía cuenta con parques eólicos en operación o proyectos en desarrollo. En Asturias, se incluyen concejos como Allande, Salas, Grandas de Salime, Degaña, Tineo e Ibias.

El programa ofrece un total de 24 becas y mantiene abierto el plazo de inscripción hasta el 13 de abril. La formación comenzará el 27 de abril y tendrá una duración de 180 horas en formato semipresencial, combinando contenidos teóricos online con prácticas presenciales en instalaciones acreditadas y centros de operación y mantenimiento de Vestas en España.

Los participantes obtendrán certificaciones en salud y seguridad laboral de la AEE y la certificación internacional BST de la Global Wind Organization, necesarias para trabajar en entornos como trabajos en altura, espacios confinados y primeros auxilios.

El responsable de Community Engagement de EDP en España, Alfredo Menéndez, ha destacado que el sector eólico "necesita cada vez más técnicos cualificados" y que el programa permite impulsar la empleabilidad en los territorios donde se ubican los parques, contribuyendo a la fijación de población y al desarrollo local.

La iniciativa forma parte de la estrategia de EDP para acompañar la transición energética mediante formación especializada, en un contexto en el que la energía eólica continúa en expansión y demanda un mayor número de profesionales cualificados.