Educación abre mañana las inscripciones para las oposiciones de maestros y catedráticos de música y artes escénicas

OVIEDO 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación del Principado de Asturias abrirá mañana, jueves 8 de enero, el plazo de presentación de solicitudes para las oposiciones al cuerpo de maestros y de catedráticos de música y artes escénicas, que estará abierto hasta el miércoles 28 de enero, exclusivamente por vía telemática.

La convocatoria ordinaria por concurso-oposición incluye un total de 334 plazas, divididas en 10 especialidades. De ellas, 324 corresponden al cuerpo de maestros, repartidas en siete especialidades, y 10 al cuerpo de catedráticos de música y artes escénicas, en tres especialidades.

La especialidad con más plazas es Primaria, con 91 puestos, seguida de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, con 60 cada una, e Infantil, con 50. La oferta incluye plazas de ingreso libre y turnos reservados para personas con discapacidad.

El concurso-oposición, que se celebrará en junio en fecha aún por determinar, incorpora la corrección anónima mediante el sistema de plicas, como en la última convocatoria de Secundaria, para garantizar la transparencia del proceso. Se trata del primer proceso ordinario de reposición en el cuerpo de maestros tras la conclusión de los planes de estabilización del personal docente.

Las bases y el baremo de méritos se publican este miércoles en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).