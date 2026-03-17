Educación abrirá la preinscripción para el colegio de Nuevo Roces, incluido 4º y 6º, para valorar la demanda

Archivo - Infografía del nuevo colegio público Nuevo Roces, que se construirá en el barrio del mismo nombre, en Gijón. - PRINCIPADO DE ASTURIAS - Archivo

GIJÓN, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación del Gobierno del Principado de Asturias abrirá, el próximo día 14, la preinscripción para todos los cursos del colegio de Nuevo Roces, que se prevé que comience a funcionar este próximo curso académico, a fin de hacer un diagnóstico de la demanda real por parte de las familias, han confirmado a Europa Press fuentes de la comunidad educativa.

Según las mismas fuentes, lo que se busca con ello es saber el número real de niños que solicitan plaza, para estudiar, con base a ello, la necesidad de que el colegio comience con todos los cursos, incluidos cuarto y sexto de primaria, tal como les han trasladado desde la asociación vecinal de Nuevo Roces.

Cabe recordar que hace algo menos de un mes que Educación aceptó, en parte, la petición vecinal de abrir el colegio a más cursos. En este caso, se anunció que abriría con la oferta completa de segundo ciclo de Infantil, de tres a seis años, el primer ciclo de Primaria (1º y 2º) y los cursos 3º y 5º.

Los padres y la asociación vecinal, en cambio, veían insuficiente la medida, por lo que han continuado el contacto con la Consejería, que se ha optado por abrir la preinscripción y comprobar qué número real de niños es el que se apuntaría al nuevo centro educativo.

A este respecto, una buena parte de los niños que residen en Nuevo Roces es alumno de uno de los dos colegios de Contrueces, el Nicanor Piñole y el Noega.

Aún queda por saber el impacto que supondrá para estos dos centros educativos el trasvase de esos alumnos al nuevo colegio. Algo que, por el momento, no se está valorando.

Las familias podrán presentar las solicitudes de admisión para el centro elegido como primera opción entre el 14 y el 24 del próximo mes de abril.

La publicación de la lista provisional de admisiones y exclusiones en cada centro está programada para el 6 de mayo, mientras que el periodo de alegaciones abarcará del 7 al 11 del mismo mes. Las listas definitivas se darán a conocer el 28 de mayo.