Educación comunica el reparto de las 334 plazas del procedimiento selectivo del próximo año con 91 puestos para Primaria

OVIEDO 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación informó este lunes a las organizaciones sindicales de la distribución de las 334 plazas de los procedimientos selectivos de los cuerpos de maestros y de catedráticos de música y artes escénicas que se desarrollarán el año que viene. Según informa el Principado, la administración está ultimando los términos de la convocatoria, que se publicará a principios de 2026.

El documento, que este lunes se ha trabajado con los representantes de los sindicatos que integran la Junta de Personal Docente, ejecuta 324 puestos del cuerpo de maestros, de la oferta de empleo público (OEP) de 2024, divididas en siete especialidades. Además, incluye otros diez de catedráticos de música y artes escénicas, de la OEP de 2023, distribuidos en tres disciplinas.

El área con más plazas es Primaria, con 91, seguida de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, ambas con 60. Estos números incluyen los puestos del turno 1 (de ingreso libre) como el cupo reservado para el profesorado con discapacidad (2).

Según ha indicado la consejería, se mantendrá la corrección anónima mediante el sistema de plicas que se estrenó en la convocatoria de este 2025 y que pretendía garantizar la transparencia en el proceso. Este es el mismo mecanismo que utilizan otras comunidades autónomas.

Esta convocatoria ordinaria de plazas de reposición es la primera del cuerpo de maestros que se celebra tras culminar los procesos del plan de estabilización del personal docente.