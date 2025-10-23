Educación estudia la propuesta de trabajadoras de 0 a 3 para "ver hasta donde puede llegar" y convocar una nueva mesa

Archivo - Eva Ledo, en el centro en una reunión con las representantes de las trabajadoras de 0 a 3. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Eva Ledo, se ha referido este jueves las negociaciones con las representantes de las trabajadoras de la red de Escuelines de 0 a 3 y ha indicado que la intención es convocar una nueva mesa cuanto antes. "Hemos tenido una reunión en la que no ha habido satisfacción por parte de lo que ofrecíamos y estamos revisando lo que ellas nos han transmitido, lo que nos han demandado y mirando a ver hasta dónde me puedo ajustar a sus necesidades o a sus demandas", dijo Ledo.

A preguntas de los periodistas sobre las demandas de las trabajadoras de la red, la consejera ha explicado que "creía que las medidas que llevaban a la mesa de negociación iban a ser satisfactorias".

"Nos trasladan que lo que quieren es reducir el tiempo, porque entienden que la carga de trabajo que hay con este alumnado es importante y que pesa a lo largo del día y que lo que hay que hacer es reducirla. Entonces nosotros proponíamos un incremento para poder llegar a un mayor tiempo de pareja educativa en el aula con su complemento correspondiente que siempre consideré que podía ser bienvenido pero ellas prefieren disminuirlo", dijo Ledo.

Así ha manifestado que "está mirando como ajustar esta cuestión y estudiando la propuesta". "Quiero hacer una nueva mesa cuanto antes, pero necesito definir bien hasta dónde puedo mover esa propuesta". manifestó la consejera.