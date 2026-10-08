Educación fija nueve compromisos para esta legislatura, desde la gratuidad de enseñanzas hasta la lucha contra el acoso

La consejera de Educación, Eva Ledo, explica los compromisos del debate de orientación política. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación prevé hacer efectiva desde el curso 2027-2028 la gratuidad de las enseñanzas deportivas y de las enseñanzas artísticas profesionales de música, danza, artes plásticas y diseño, una medida que beneficiaría a más de 1.300 estudiantes en Asturias. Esta es una de las nueve medidas comprometidas por el Gobierno del Principado en materia de educación durante el debate de orientación política y detalladas este jueves por la titular de esta cartera, Eva Ledo.

La consejera ha explicado que la medida permitirá ampliar la gratuidad educativa desde los cero años hasta la universidad también a las enseñanzas de régimen especial. Como ejemplo, ha señalado que los estudios de escalada suponen actualmente un coste de unos 1.600 euros durante los dos cursos del ciclo y que la gratuidad permitirá facilitar el acceso a estas enseñanzas y a sectores como el turismo activo.

PACTO ASTURIAS EDUCA

Otro de los compromisos pasa por completar durante esta legislatura el pacto Asturias Educa, firmado en junio de 2025 y que, según Ledo, se encuentra en un estado "avanzado de desarrollo". El acuerdo incluye medidas de atención a la diversidad, reducción de ratios, desburocratización, reconocimiento de la especialidad de Lengua Asturiana, la creación del Departamento de Economía y el estudio de un modelo de carrera profesional, entre otras actuaciones.

En materia de atención a la diversidad, Educación prevé incrementar el número de docentes de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, hasta alcanzar en 2027 un total de 80 profesionales más en estas especialidades, además de incorporar diez educadores y completar la presencia de profesores de Servicios a la Comunidad en los centros de Secundaria. También se desarrollarán el decreto de equidad, la modificación del decreto de orientación, el doble perfil de las aulas abiertas y el reglamento orgánico de los centros de educación especial.

El pacto contempla asimismo nuevos avances en la reducción de ratios y la desburocratización, con aplicaciones informáticas para la comunicación con las familias, las autorizaciones de actividades, la evaluación y las comisiones de servicio, además de una mayor agilización de las convocatorias de sustituciones docentes.

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

En el ámbito de las infraestructuras, Educación sitúa entre sus principales proyectos el Centro Integrado de Formación Profesional de La Grandiella, en Avilés, que supone una inversión de 14,5 millones de euros y para el que está prevista una partida de diez millones en los presupuestos de 2027. Las obras comenzaron en diciembre del año pasado y tienen un plazo de ejecución de 24 meses, por lo que su apertura no podrá producirse para el curso 2027-2028.

También está prevista la ampliación de la Escuela Superior de Arte de Avilés (ESAPA), con una inversión de 6,1 millones y un incremento de superficie de 3.298 metros cuadrados, así como la actuación en Montecerrado, destinada al alumnado de educación especial, con una inversión cercana a los 19 millones de euros y 57 aulas flexibles y otras tres específicas.

RED PÚBLICA DE 0 A 3 AÑOS

El cuarto compromiso es completar durante la legislatura el despliegue de la red autonómica, pública y gratuita de escuelas infantiles de 0 a 3 años Les Escuelines/As Escolías, con 123 centros previstos en toda Asturias.

Actualmente, la red cuenta con 77 escuelas abiertas, 37 de nueva creación y otras 40 integradas procedentes de 36 municipios. Además, Educación prevé incorporar durante el próximo mes nueve municipios y 15 escuelas más, mientras que otras seis escuelas están pendientes de apertura, tres de ellas la próxima semana.

REFUERZO DE LA AUTORIDAD DOCENTE

Ledo ha explicado que su consejería prevé emitir este mismo año unas instrucciones para reforzar la autoridad del profesorado con medidas dirigidas a las direcciones de los centros y al conjunto de docentes.

El documento regulará, entre otros aspectos, los cauces de participación de la comunidad educativa, el acceso a los centros, la comunicación con las familias, los deberes del alumnado y los procedimientos para la imposición de medidas correctoras ante faltas de convivencia. Ledo ha defendido que la autoridad docente debe estar respaldada por un "ordenamiento jurídico" y concretarse en responsabilidades y procedimientos.

NUEVO CICLO DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL

El próximo proceso de escolarización incorporará también el ciclo formativo de grado superior de Coordinación en Emergencias y Protección Civil, que permitirá acceder a profesiones como jefe de servicios de extinción de incendios urbanos o jefe de servicios de intervención ante emergencias naturales, además de otras ocupaciones.

La consejera ha señalado que se trata de una formación demandada por los Bomberos de Asturias y por el Servicio Público de Empleo, debido a la dificultad para encontrar profesionales formados en este ámbito dentro de Asturias.

ESPECIALIDAD DOCENTE DE ASTURIANO

Otro de los compromisos es desarrollar la regulación autonómica necesaria para reconocer la especialidad de Asturiano y Eonaviego en los cuerpos docentes. Educación espera a la publicación del Real Decreto estatal anunciado recientemente para poder tramitar posteriormente el decreto autonómico que cree esta especialidad.

ASTURIAS APRENDE, ASTURIAS COMPRENDE

El programa Asturias Aprende, Asturias Comprende pretende reforzar las competencias matemática, científica y lectora del alumnado. Entre las medidas previstas figura el proyecto 'Matemáticas para la Vida', una red de investigación científica, técnicas de estudio y autorregulación del aprendizaje y la dedicación de 15 minutos diarios a la lectura comprensiva en todos los centros y etapas.

El programa incluye además un banco de textos y lecturas, clubes de lectura, el impulso de las bibliotecas escolares y un apartado dirigido a las familias, con guías y 'podcasts' para fomentar 20 minutos diarios de lectura en casa.

DECRETO CONTRA EL ACOSO ESCOLAR Y EL CIBERACOSO

El último de los nueve compromisos es la aprobación de un decreto contra el acoso escolar y el ciberacoso. Educación ya trabaja en su elaboración a partir de las pautas recogidas en la guía estatal para el diseño de protocolos frente a estas situaciones.

El decreto incorporará medidas de prevención, detección temprana y gestión de riesgos emergentes, entre ellos los relacionados con la inteligencia artificial y los discursos de odio. También contempla una unidad autonómica de intervención y un Observatorio Autonómico del Acoso y del Ciberacoso en el ámbito escolar.

DESDOBLES EN LA FP

Por otro lado, preguntada por los problemas de incorporación de docentes interinos al inicio de curso, Ledo ha explicado que una de las principales incidencias se está produciendo en los desdobles de Formación Profesional, debido a un incremento de matrícula "muy superior" al previsto inicialmente.

Según ha indicado, en algunos módulos se ha pasado de una previsión media de unos 11 alumnos a grupos que superan los 25, por lo que la Consejería está gestionando la incorporación de más profesorado y espera que los centros puedan disponer de él "en las próximas semanas".