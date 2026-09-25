Educación formará a los docentes asturianos en riesgos y emergencias de protección civil

OVIEDO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación incluirá por primera vez formación sobre riesgos y emergencias de protección civil en el programa de formación permanente del profesorado correspondiente al primer trimestre del curso.

Según ha detallado el Principado este viernes, esta nueva propuesta se suma a una oferta integrada por 104 acciones formativas, distribuidas en diez áreas temáticas, con un total de 6.921 plazas. Entre las novedades destaca, además, la puesta en marcha de formación específica para direcciones docentes de las escuelinas de 0 a 3 años.

La programación mantiene las modalidades presencial, semipresencial y virtual. Las actividades presenciales se desarrollarán en los cuatro Centros del Profesorado y de Recursos (CPR) del Principado. Las inscripciones ya pueden realizarse tanto en los propios centros como a través de sus páginas web, mientras que los cursos comenzarán a finales de mes.

La formación en riesgos y emergencias de protección civil responde a una enseñanza obligatoria para los centros educativos no universitarios y constituye una de las prioridades recogidas en el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática. El primer curso, de carácter virtual, estará dirigido a los equipos directivos de los centros educativos y contará con 500 plazas. Tendrá una duración de ocho horas y, posteriormente, se extenderá al conjunto del profesorado para facilitar la transferencia de estos conocimientos al alumnado.

Por su parte, el curso de formación inicial para direcciones docentes de escuelinas de 0 a 3 años se impartirá de forma presencial en el CPR de Avilés-Occidente. Tendrá una duración de 24 horas y una oferta de 50 plazas. Además, los centros del primer ciclo de Infantil podrán iniciarse en el manejo de GICE, la aplicación de gestión económica de la educación pública.

Por áreas temáticas, la mayor oferta corresponde a Enriquecimiento y Metodologías, con 19 acciones formativas. Le siguen Bienestar y Salud, con 15; Competencia Digital, con 14; y Plurilingüe e Inclusión y Coeducación, con diez actividades cada una.

En este último ámbito, la consejería dará continuidad al programa Coeducastur con tres cursos virtuales específicos para Educación Infantil, Primaria y Educación Especial, con una oferta conjunta de 1.250 plazas.

El programa se completa con acciones dirigidas al refuerzo de la competencia matemática y lectora, con nueve y ocho actividades, respectivamente; Sostenibilidad y Medioambiente, con seis; y Didácticas Específicas, con cuatro.

Además de las cerca de 7.000 plazas asociadas a este centenar de propuestas, la programación incluye actividades sin límite de participación. Entre ellas figuran los dos itinerarios formativos del programa de prevención del acoso escolar Tutoría entre Iguales (TEI), varias iniciativas vinculadas a la competencia lectora y la actividad ciencia espacial en el aula (World Space Week).