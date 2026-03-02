Educación propone incrementar un 5,5% la plantilla orgánica para el próximo curso, con 530 nuevos docentes

Reunión de este lunes de la mesa sectorial. - PRINCIPADO

OVIEDO 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha presentado hoy a la mesa sectorial de personal docente una propuesta inicial de plantilla orgánica para el curso 2026-2027, compuesta por 10.165 docentes. Esa cifra provisional supondría un incremento histórico de más del 5,5% respecto a la plantilla definitiva del presente curso, con 530 nuevos profesionales, y se produciría en un contexto de descenso del alumnado (un 1,19% de media).

De este aumento, según informa el Principado, el 81,5% se registraría en el Cuerpo de Maestros, con 432 nuevas plazas, mientras que las 98 restantes serían de Secundaria y otros cuerpos. La propuesta del Principado, destacan, daría cumplimiento a varios de los compromisos incluidos en el pacto Asturias Educa, por la mejora de la enseñanza pública.

Por un lado, figura la incorporación de 220 profesionales de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) correspondientes al presente curso y al próximo. También se incluye la reducción de la ratio a 23 estudiantes por aula en 3º y 4º de Primaria, cuya aceleración quedó establecida en el citado acuerdo. Además, apuntan, se atiende también el punto que establece un cómputo doble para aquellos alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales en los centros de Infantil y Primaria.

Educación recuerda además que el próximo curso se implantará la reducción de la jornada lectiva a 23 horas semanales para el Cuerpo de maestros, otro compromiso incluido en el Acuerdo para la mejora de la enseñanza pública, de septiembre de 2024.

Por otra parte, hoy se ha constituido también un grupo de trabajo con las organizaciones sindicales para revisar la propuesta inicial de plantilla en medio centenar de centros, aproximadamente. La mesa volverá a reunirse esta misma semana. La plantilla orgánica-estructural es la que conforma el profesorado estable que se precisa para cumplir con las necesidades de funcionamiento de los centros de enseñanza.