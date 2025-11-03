Educación propone pareja educativa por aula y jornada de siete horas en la escuelas infantiles de la red autonómica

Reunión de la mesa de diálogo de 0 a 3 años, este lunes. - PRINCIPADO

OVIEDO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha presentado este lunes una nueva propuesta para mejorar la dotación de personal en la red autonómica de escuelas infantiles que incluye la presencia de una pareja educativa por aula y una jornada laboral de siete horas, de las cuales hasta una diaria podría dedicarse a otras tareas propias de la actividad, al margen de la atención directa al alumnado.

La consejera de Educación, Eva Ledo, acompañada del director general de Empleo Público, Miguel Ángel Rodríguez, y de la directora general de Centros y Red 0-3 Años, Paula Fernández, ha trasladado la propuesta a las organizaciones sindicales durante la sexta reunión de la mesa de diálogo de 0 a 3 años, que mantiene su periodicidad mensual.

El Principado ha ratificado este lunes su oferta de reforzar el personal con una técnica de apoyo por cada tres unidades, facilitará a los profesionales una cuenta individualizada de correo electrónico Educastur y proporcionará formación a través del Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada.

En cuanto al reglamento de organización y funcionamiento de estos centros, la semana pasada se reunió por primera vez la mesa técnica y el próximo miércoles comenzará a funcionar un grupo de trabajo que avanzará en el borrador disponible y realizará propuestas a los diferentes artículos.

El Principado ha reiterado su compromiso con el procedimiento de integración recogido en la ley autonómica y la clasificación profesional en el grupo B del personal técnico de educación infantil.