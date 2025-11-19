Educación rehabilitará la escuela de Zureda dañada por el temporal de viento

La consejera de Educación, Eva Ledo, reunida con la alcaldesa de Lena, Gemma Álvarez, y a la que han asistido también la dirección del CRA de Lena y dos representantes de las familias. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado contratará un servicio de transporte escolar para que los ocho estudiantes de la escuela Zureda puedan asistir a clase en Campomanes, sede del CRA de Lena, mientras el Ayuntamiento de Lena habilita un aula provisional en la antigua casa del maestro.

En paralelo, la Consejería de Educación se ha comprometido a encargar un proyecto para reparar la cubierta de la escuela y también iniciará el refuerzo de la cimentación que ya tiene adjudicado por un importe de 62.000 euros.

La consejera de Educación, Eva Ledo, ha alcanzado este acuerdo durante la reunión mantenida este miércoles con la alcaldesa de Lena, Gemma Álvarez, y a la que han asistido también la dirección del CRA de Lena y dos representantes de las familias.

También han participado los directores generales de Centros y Red 0-3 Años, Paula Fernández, y de Infraestructuras y Tecnologías Educativas, Julio Vallaure.