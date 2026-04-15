Educación reúne en Avilés a más de 400 profesionales para reflexionar sobre el recreo escolar

Jornada sobre recreos - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha reunido hoy en el Centro Niemeyer de Avilés a más de 400 docentes y profesionales de diversos sectores para reflexionar sobre la función del recreo escolar como espacio clave para la inclusión, la convivencia y la participación.

El encuentro, que forma parte de la red de formación permanente del profesorado, está vinculado también a la estrategia para la mejora de la inclusión educativa del alumnado con trastorno del espectro autista (TEA).

El Centro del Profesorado y de Recursos (CPR) de Avilés-Occidente, con la colaboración del CPR de Oviedo, ha organizado la jornada Recreos que incluyen. Evidencia, diseño universal y buenas prácticas en contextos naturales, enmarcada en el programa de cooperación territorial de educación inclusiva del Fondo Social Europeo Plus (FSE+). También han prestado su apoyo varios centros de enseñanza y diferentes profesionales involucrados con las prácticas educativas inclusivas.

En la sesión se ha abordado el tiempo de recreo desde una perspectiva pedagógica y organizativa para identificar y reducir las barreras que dificultan la participación de determinados perfiles de alumnado. Con este planteamiento, el programa ha combinado ponencias teóricas con experiencias prácticas, además de una mesa redonda, para proporcionar al profesorado herramientas y estrategias transferibles a los centros educativos.

La jornada se ha complementado con una exposición protagonizada por 33 centros de enseñanza de diferentes tipologías, que han mostrado y compartido sus experiencias relacionadas con los patios inclusivos.

El encuentro aspira, por tanto, a favorecer la construcción de recreos que promuevan la participación, el bienestar y el aprendizaje en contextos naturales. Esa convivencia en los patios se sustenta en tres aspectos: la atención a las diferencias individuales del alumnado, la práctica de la actividad física y deportiva, y la salud socioemocional de los escolares.