Educación transforma en 'orientaciones' la resolución de uso de dispositivos digitales en los centros

Consejería de Educación - EUROPA PRESS

OVIEDO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación del Principado de Asturias ha elaborado una nueva resolución sobre el uso de recursos digitales en los centros de enseñanza sostenidos con fondos públicos, cuyas directrices pasan de ser unas instrucciones de obligado cumplimiento a unas 'orientaciones'.

La norma, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Principado (BOPA), mantiene las directrices comunes, a modo de orientación, para cada una de las etapas y ciclos educativos que formaban parte de la resolución publicada en el mes de mayo, pero adopta una nueva forma normativa. Así se ha trasladado a los integrantes de los Comités de Direcciones.

La Administración educativa ha tomado esta decisión después de recibir un recurso judicial que cuestionaba la obligatoriedad, además de numerosas consultas y demandas llegadas desde los centros. Además, la intención de la consejería consiste en incentivar la autonomía pedagógica, con la participación de la comunidad educativa.

El texto se fundamenta en esa autonomía pedagógica de los centros para elegir sus materiales curriculares -incluidos, en su caso, los libros de texto-, así como para diseñar su propio plan de digitalización. Plantea un uso coherente y responsable de los recursos digitales en el aula, atendiendo a la edad y características del alumnado, así como al currículo correspondiente, según ha informado el Gobierno asturiano.