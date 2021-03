Educación ve suficientes los recursos actuales para atender a niños con problemas de conducta

OVIEDO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación del Gobierno asturiano, Carmen Suárez, ha dicho este martes que considera suficientes los recursos actuales para atender a los niños con problemas de conducta.

Suarez ha sido interpelada sobre este asunto por el portavoz de Vox, Ignacio Blanco. Tanto él como la consejera han coincidido en la necesidad de no discriminar a este tipo de alumnos.

Según ha explicado la consejera, en Asturias hay 365 alumnos que presentan esos problemas de conducta, de acuerdo con un dictamen que así lo establece. También son 365 los recursos públicos que se ocupan de los mismos.

Para Carmen Suárez es importante afrontar esta problemática de manera conjunta, de forma que participe el profesorado, el resto de alumnos o las familias. El objetivo es de minimizar la situación para evitar posibles incidencias en casos de alumnos que demandan "atención", según la consejera. Suárez también ha puesto en valor el trabajo de las organizaciones que trabajan con estos alumnos, en coordinación con sus centros educativos.

Al contrario que Suárez, Blanco ha dicho que no existen en Asturias los recursos adecuados para atender a estos alumnos. Ha hablado de casos en los que la mayoría de las familias de los escolares no han querido llevar a sus hijos a clase, como medida de presión para que el Principado hiciera algo. Blanco ha instado a Suárez a que tome las medidas oportunas para no expulsar a este alumnado del sistema educativo.