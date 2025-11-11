Efectivos de rescate buscan en Tineo a un hombre de 55 años desaparecido desde hace días

Archivo - Helicóptero de rescate de Bomberos de Asturias, en una imagen de archivo - BOMBEROS DE ASTURIAS. - Archivo

OVIEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) y de la Guardia Civil mantienen un dispositivo de búsqueda de un varón de 55 años en la localidad de La Llaneza en Tineo.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso hoy a las 11.12 por parte del Centro Operativo de Serviios (COS) de la Guardia Civil de Asturias.

En la llamada se informó de la ausencia del hombre y que la familia del mismo así lo había denunciado. Explicaon que hacía días que no sabían de él.

De inmediato se ha montado un dispositivo de rastreo. A lo largo de este martes se ha buscado en los alrededores del núcleo rural tinetense.

En las tareas de búsqueda han participado el Jefe de Zona de Bomberos del Suroccidente del SEPA, además de efectivos de los parques de Tineo y Cangas del Narcea, junto a la Unidad Canina de Rescate, la Unidad de Drones y el Grupo de Rescate a bordo del helicóptero medicalizado.

Por parte de la Guardia Civil han tomado parte su helicóptero y unidad canina. Está previsto reanudar las tareas de búsqueda en la jornada de este miércoles.