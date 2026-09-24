Las elecciones a la Cámara de Comercio de Oviedo se celebrarán el 4 de noviembre

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OVIEDO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha convocado para el próximo 4 de noviembre las elecciones para renovar el pleno de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Oviedo. La jornada electoral se desarrollará de forma ininterrumpida entre las 9.00 y las 21.00 horas en la sede de la Cámara.

La convocatoria, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), inicia el proceso para renovar los órganos de representación de la institución. Las personas físicas y jurídicas que quieran concurrir podrán presentar sus candidaturas durante los diez días siguientes a la publicación de la resolución, tanto presencialmente ante la Secretaría General de la Cámara como a través de su sede electrónica.

Las candidaturas deberán contar con los avales exigidos por la convocatoria. Como mínimo, deberán reunir el apoyo del 5% de los electores del grupo o categoría correspondiente, aunque cuando el censo supere los 200 electores serán suficientes diez avales. Los apoyos podrán presentarse tanto de forma presencial como electrónica y ambos sistemas podrán combinarse en una misma candidatura.

El proceso contempla también el voto por correo, cuya solicitud podrá realizarse durante los diez días siguientes a la publicación de la convocatoria. Tras la presentación y, en su caso, subsanación de las candidaturas, la Junta Electoral procederá a su proclamación.

Cuando en un grupo o categoría el número de candidaturas proclamadas coincida con el número de puestos a cubrir, la proclamación tendrá carácter de elección y no será necesario celebrar la votación en ese grupo.

Tras las elecciones, la verificación de los resultados y la proclamación de los vocales electos se realizará el tercer día posterior a la jornada electoral. El nuevo pleno deberá constituirse en un plazo máximo de 30 días desde las elecciones y será en esa sesión cuando se elija, mediante votación nominal y secreta, a la persona que ocupará la presidencia de la Cámara y a los integrantes del comité ejecutivo.