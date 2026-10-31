Elliott Murphy actuará el 27 de noviembre en la Sala Tribeca de Oviedo

Archivo - El músico neoyorquino, con más de medio siglo de trayectoria, actuará el 11 de marzo de 2027 dentro de una gira que recorrerá nueve ciudades españolas - THE BORDERLINEMUSIC - Archivo
OVIEDO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
El músico estadounidense Elliott Murphy ofrecerá un concierto el próximo 27 de noviembre en la Sala Tribeca de Oviedo, dentro de una nueva gira por España en la que repasará su trayectoria de más de cinco décadas. La actuación será en formato de dúo junto al guitarrista Olivier Durand.
El concierto ovetense forma parte de un recorrido que también llevará al artista a Granada y Sevilla a mediados de noviembre, y a Santander y A Coruña los días 28 y 29 de ese mes. Las actuaciones de Granada y Sevilla serán en formato de banda, mientras que las citas del norte se desarrollarán como dúo.
Murphy publicó su primer álbum, 'Aquashow', en 1973 y cuenta con más de 35 discos publicados, además de una trayectoria como escritor. Afincado en París desde hace más de tres décadas, ha desarrollado su carrera entre el rock y la composición de canciones con especial atención a las letras.
Tras los conciertos de noviembre, el músico tiene previstas tres actuaciones consecutivas en la sala Galileo Galilei de Madrid en enero de 2027, además de citas en Zaragoza, Donosti y Bilbao en marzo.