La EMA restituye el tráfico en el giro comprendido entre la avenida Albert Einstein y la del Jardín Botánico

La Empresa Municipal De Aguas De Gijón (EMA) Ha Restituido El Tráfico En La Avenida De La Pecuaria, Recuperando El Giro Entre La Avenida De Albert Einstein Y La Del Jardín Botánico. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Aguas de Gijón (EMA) ha restituido el tráfico en la avenida de La Pecuaria, recuperando el giro entre la avenida de Albert Einstein y la del Jardín Botánico.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, la empresa Acciona estaba llevando a cabo la perforación de un pozo de hasta ocho metros de profundidad, una maniobra de envergadura que requería el uso de una gran máquina pilotadora para introducir una camisa de chapa y una tubería de polietileno.

La finalidad de los trabajos, realizados para la EMA, era conducir las aguas pluviales evitando así una zanja de unos 300 metros de largo en la avenida de La Pecuaria, cuyas obras concluirán en la primavera de 2027.