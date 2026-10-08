La emancipación juvenil cae al 15,5% en Asturias mientras el alquiler ya absorbe el 71,4% del salario

Claudia Lera, presidenta del Conseyu de la Mocedá d'Asturies (CMPA); Lucía Siles, vicepresidenta del Consejo de la Juventud de España y Alejandro Braña, responsable del área de socioeconómica del CMPA. - CONSEYU DE LA MOCEDÁ D'ASTURIES

OVIEDO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tasa de emancipación juvenil en Asturias ha descendido hasta el 15,5% en 2025, frente al 16,7% anterior, mientras el alquiler alcanza ya una mediana de 816 euros mensuales, según el informe del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE), presentado este jueves en Oviedo por el Conseyu de la Mocedá d'Asturies (CMPA) junto al CJE.

El estudio refleja un empeoramiento de las condiciones de acceso de los jóvenes a una vivienda. El precio mediano del alquiler ha aumentado un 8,5% en un año y representa ya el 71,4% del salario mediano anual de una persona joven, situado en 13.708 euros.

La compra tampoco resulta accesible, con un precio mediano de 166.820 euros tras aumentar un 13,2% en un año. A ello se suma que el 35,1% de los jóvenes se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 28,3% anterior.

En el ámbito laboral, Asturias registra una tasa de paro juvenil del 14%, por debajo del 17,2% del conjunto de España, aunque el 47,9% de los jóvenes ocupados está sobrecualificado para el puesto que desempeña.

El informe refleja además una pérdida de población joven: este colectivo representa actualmente el 13,2% de la población asturiana, tras caer un 4,5% en un año. El descenso se concentra especialmente entre quienes tienen entre 25 y 29 años.