Empresarios analizan el potencial de Asturias en Madrid: Inversión, Sostenibilidad e Innovación

Jornada 'Invertir en el Paraíso: Marca Asturias' en la Oficina de Caja Rural de Asturias en Madrid. - CAJA RURAL DE ASTURIAS

OVIEDO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), con el patrocinio de Caja Rural de Asturias y PFS Grupo; y la colaboración de Moscovitas; han celebrado este jueves el encuentro 'Invertir en el Paraíso: Marca Asturias' en la Oficina de Caja Rural de Asturias en Madrid, donde se han dado cita más de medio centenar de empresarios.

El acto ha reunido a representantes del tejido empresarial asturiano y nacional para analizar las oportunidades de inversión, crecimiento y atracción de talento que ofrece la región asturiana. Durante la inauguración del encuentro, la presidenta de APD en Asturias, Eva Rodríguez; ha definido a la región como "una tierra que acoge desde grandes compañías industriales, multinacionales, pymes innovadoras y startups que miran al mundo". Todo ello, ha agregado, "en un entorno que apuesta por la sostenibilidad, la innovación y la colaboración".

Por su parte, el director general de Caja Rural de Asturias, Antonio Romero, ha señalado que "invertir en Asturias es apostar por un territorio que combina tradición y modernidad, con un sobresaliente legado empresarial y un tejido productivo resiliente y referente en innovación". Además, el director de Caja Rural de Asturias ha señalado que desde la entidad "quieren ser el socio financiero que acompañe a quienes apuestan por su potencia".

El encuentro ha contado con una mesa redonda que ha profundizado en el posicionamiento de Asturias como territorio competitivo, sostenible e innovador, moderada por el director ejecutivo de Grupo PFS, Roberto Rodríguez.

Han asistido al acto Javier Sáenz de Jubera, presidente de TotalEnergies Electricidad y Gas España; Ángela Santianes, presidenta de Dupont; Pedro Luis Fernández, presidente de GAM; Ricardo Cabeza, director general de GRUPO EL GAITERO y Juan Manuel Rodríguez Coloma, director general de ILAS-Reny Picot.