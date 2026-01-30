Emtusa reforzará desde el lunes las líneas con mayor número de viajeros con más vehículos

Archivo - Autobús eléctrico de Emtusa (Gijón) - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Transporte Público de Gijón (Emtusa) incrementará este próximo lunes, 2 de febrero, el número de vehículos en las líneas más demandadas para reforzar y mejorar el servicio. Asimismo, las líneas 1, 10, 12 y 15 retrasarán la última salida de las cabeceras a las 23.00 horas todos los días.

"La empresa está registrando un incremento constante de personas usuarias y cerramos el 2025 con un nuevo récord histórico, por lo que es necesario dar una mayor cobertura para garantizar la calidad del servicio", ha explicado el concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público, Pelayo Barcia.

"Con este cambio, las frecuencias establecidas en las líneas y los tiempos de paso serán más precisos", ha agregado el edil, según una nota de prensa del Consistorio gijonés.