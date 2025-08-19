Emtusa transportó a más 718.000 personas durante la Semana Grande, un 4,4% más que el año anterior

GIJÓN 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón (Emtusa) transportó a un total de 718.462 personas durante la Semana Grande, entre el 8 y el 17 de agosto, lo que supone un incremento del 4,4% respecto al mismo periodo del año anterior.

La jornada del 14 de agosto, coincidiendo con la Noche de los Fuegos, se saldó con un récord histórico para la compañía, al trasladar a 90.000 viajeros en un solo día, la cifra más alta registrada por Emtusa en su serie de datos.

Las líneas de autobús con mayor demanda durante la Semana Grande fueron, por orden, la L1, L12, L10, L15 y L4.

LIGA

En cuanto al inicio de la Liga de Segunda División, Emtusa reanudó ayer el servicio especial de autobuses con destino a El Molinón Enrique Castro Quini, desplazando a 2.253 personas en 11 vehículos, lo que representó el 9% de la asistencia total al estadio.

La temporada pasada, Emtusa dispuso 287 autobuses especiales para transportar a 53.000 aficionados, el 12% de la asistencia global, cifra que no incluye el aumento de demanda en las líneas regulares del entorno.