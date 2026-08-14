Emulsa moviliza 173 trabajadores para reforzar la limpieza durante la Noche de los Fuegos en Gijón

Archivo - Playa de San Lorenzo, en Gijón - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Emulsa movilizará este viernes y sábado un dispositivo especial de 173 trabajadores para reforzar los servicios de limpieza y gestión de residuos con motivo de la Noche de los Fuegos y de la festividad de Begoña en Gijón.

El dispositivo de limpieza contará con un refuerzo específico de ocho operarios que comenzarán a trabajar a partir de la 1.00 horas de este viernes en las zonas de la playa de San Lorenzo y el paseo del Muro, así como en Poniente, donde se prevé una mayor afluencia de personas.

Durante el turno de mañana, entre las 6.00 y las 13.00 horas, trabajarán 74 personas del servicio de Higiene Urbana y otras 18 del Servicio de Jardines, que se encargarán especialmente de las zonas verdes del Cerro y de los parques de la ciudad.

Para la tarde del sábado está previsto un dispositivo de 23 trabajadores. Estas cifras de personal son similares a las de un día laboral ordinario.

El dispositivo tendrá en cuenta las zonas de ocio nocturno, paseos y playas, además de los trabajos de limpieza en los entornos donde se desarrollarán el disparo de los Fuegos y el Restallón.

RECOGIDA DE RESIDUOS

En cuanto a la recogida de residuos, el servicio mantendrá su dispositivo ordinario, compuesto por 50 trabajadores, con ligeros refuerzos y modificaciones puntuales. Durante la noche del viernes al sábado trabajarán unos 30 efectivos de recogida de residuos sólidos urbanos (RSU), mientras que el sábado por la mañana habrá otros 20 operarios.

Según las estimaciones realizadas a partir de años anteriores, la recogida de residuos durante la noche del viernes al sábado podría alcanzar alrededor de 2.500 kilogramos. En la limpieza nocturna se prevé recoger unos 550 kilos en San Lorenzo, 1.450 en Poniente, 300 en Cimadevilla y 200 en la zona de Marqués.

Estas cantidades no incluyen los residuos procedentes de las papeleras ni los recogidos a partir de las 6.00 horas, ya dentro del horario convencional, que se incorporarán a las pesadas correspondientes al servicio de recogida de residuos sólidos urbanos.

NOCHE DE LOS FUEGOS

La tradicional Noche de los Fuegos de Gijón contará este año con un espectáculo a cargo de Pirotecnia Zaragozana, empresa con más de un siglo de trayectoria, que tendrá una duración de 22 minutos y empleará más de 1.600 kilogramos de material pirotécnico.

La propuesta incluirá más de 20.000 explosiones distribuidas en 40 secuencias, con diferentes calibres, alturas y efectos, según ha informado la organización.