Ence inaugura tres nuevos proyectos en su biofábrica de Navia para situar Asturias como referente en Europa

Archivo - Planta de tratamiento de Biomasa. - ENCE - Archivo

OVIEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía Ence ha inaugurado este jueves tres proyectos en su biofábrica de Navia que refuerzan su apuesta por las celulosas especiales, la eficiencia industrial y la reducción de emisiones que incrementan la competitividad de la compañía. Estas actuaciones forman parte de una nueva etapa de inversión e innovación con la que Ence "posiciona a Asturias como referente en Europa, gracias a los avances que está acometiendo en el sector de la celulosa".

Según ha informado la empresa, entre las inversiones destaca la destinada a ampliar y mejorar los procesos productivos y a desarrollar la celulosa fluff dirigida al mercado europeo de artículos absorbentes y sustitutiva de la firbra larga, a los que ha destinado más de 160 millones.

Con el proyecto fluff, la biofábrica de Ence en Navia se sitúa como referente en Europa, al ser pionera y la única en la producción de este tipo de celulosa a partir de eucalipto.

Además la compañía ha inaugurado también una nueva línea de procesado de madera de mayor capacidad, que sustituye a una de las existentes en el parque de maderas.

La instalación incorpora dos descortezadores y una astilladora, con una capacidad de procesado de 5.400 metros cúbicos diarios. Esta mejora técnica incrementa la disponibilidad de corteza propia para su uso como biocombustible en la caldera de biomasa. De esta forma, la compañía reduce su dependencia de biomasa externa, optimiza el uso de subproductos y refuerza su modelo de economía circular.

La tercera actuación se centra en la sustitución de combustibles fósiles en los hornos de cal mediante el uso de biomasa y la instalación de nuevos quemadores multicombustible.

El objetivo de la compañía es conseguir la total descarbonización de la planta y reducir las emisiones de CO2 en más de 40.000 toneladas al año.

Por su parte, el proyecto de celulosa moldeada, en cuya primera fase la compañía invierte 12 millones de euros, continúa avanzando según lo previsto en su hoja de ruta.