'Enfermera en evolución': El libro de Carolina Samalea que desvela las vivencias sanitarias "que nadie suele contar"

El libro 'Enfermera en evolución' de la asturiana Carolina Samalea. - CAROLINA SAMALEA

OVIEDO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La enfermera y escritora asturiana Carolina Samalea ha lanzado al mercado su nuevo libro, Enfermera en evolución, en el que comparte su propia trayectoria, desde sus primeros pasos en las aulas universitarias hasta su inmersión en la práctica clínica real, donde ha tenido que enfrentarse a decisiones difíciles, situaciones límite y cambios de centro hospitalario bajo la constante presión que experimenta el sistema sanitario actual.

Según explica la propia autora, no pretende ser únicamente una crónica sobre la disciplina de la enfermería, sino una ventana hacia el contacto directo con la vida y la muerte que define a esta profesión "profundamente vocacional".

El libro recopila historias reales vividas dentro del hospital y reflexiones que nacen del día a día, desvelando aquellos aspectos y vivencias cotidianas "que nadie suele contar" y que quedan fuera de los manuales teóricos de medicina y enfermería.