Enfrentamiento entre la dirección de Podemos en Asturias y la candidata electa a cuenta de la negociación presupuestaria

OVIEDO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El partido de Podemos en Asturias está viviendo estos días dificultades internas, con críticas mutuas entre los partidarios de la actual dirección autonómica liderada por la diputada nacional Sofía Castañón y los que apoyan a la candidata a las próximas elecciones de la formación, Covadonga Tomé.

En esta ocasión, el enfrentamiento se produce a raíz de la conveniencia o no de participar en las reuniones con el Gobierno asturiano para los presupuestos de 2023 y la ausencia de Covadonga Tomé del equipo negociador por parte de Podemos.

El portavoz de Podemos en la Junta General del Principado de Asturias, Rafael Palacios, y la secretaria de Organización de la formación morada en Asturias, Alba González --que perdió las primarias contra Tomé para ser candidata de la formación--, ofrecieron este lunes una rueda de prensa sobre las negociaciones sobre las cuentas de cara a 2023.

En ese contexto Alba González enumeró los componentes del equipo negociador de Podemos --Rafael Palacios, Ricardo Menéndez Salmón, Alba González, Ana Taboada y Olaya Suárez-- y luego dijo que lamentaba que Covadonga Tomé hubiese declinado formar parte de esa comisión negociadora.

Posteriormente, a preguntas de los periodistas sobre los motivos que había dado Tomé, González señaló que no se los había comunicado. "Es una lástima que no participe en el primer hito tras las primarias y que considere que la negociación es paripé", ha dicho en relación a la decisión de la candidata electa de no participar en las negociaciones.

Sobre la coordinación existente entre la dirección del partido y el sector de Tomé, Alba González ha dicho que hace unos días que tanto ella como la coordinadora de Podemos en Asturias, Sofía Castañón, se reunieron con Covadonga Tomé para sentar las "bases del trabajo" de cara a obtener el mejor resultado en las próximas elecciones autonómicas. Ese trabajo, según González ha de basarse en el "respeto, la lealtad y la franqueza". "Coordinarse no es pedir que se ponga su foto en las redes sociales ni hacer la campaña por su cuenta, que es lo que estamos viendo hasta ahora", ha añadido.

La división entre los dos sectores de Podemos ya quedaba clara en la agenda informativa de este lunes, cuando solamente una hora después de la rueda de prensa de González y Palacios, había convocado otra comparecencia ante los medios en el mismo escenario (la sala de prensa del parlamento asturiano) Covadonga Tomé, acompañada de su número dos, Xune Elipe, y de la portavoz de IU en la Junta General del Principado de Asturias, Ángela Vallina.

Fue en ese marco donde la candidata de Podemos a las elecciones autonómicas de 2023 ha explicado que no participa en la comisión del partido que negocia los presupuestos autonómicos con el PSOE porque la dirección, encabezada por Sofía Castañón, solo la invitó a participar para darle "carácter orgánico" al haber ganado las primarias en la formación.

Considera que, de participar en las reuniones, lo haría como "convidada de piedra" sin un papel "más allá". A ello Tomé ha sumado el hecho de que el presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón afirmó que Podemos llegaba "tarde" a la negociación presupuestaria, con lo que a su juicio "no tenía sentido" incorporarse en ese punto.

No obstante, ha matizado que "por supuesto" respalda el contenido del documento elaborado por el Consejo Ciudadano de Podemos para la negociación presupuestaria.

Respecto a las críticas de la dirección del partido sobre el modo de hacer campaña, Tomé ha asegurado que tanto Sofía Castañón como la secretaria de Organización, Alba González, se reunieron con ella cuando ganó las primarias e hicieron una "oferta expresa" de poner a su disposición los recursos del partido para los actos que la candidatura organice.

Sin embargo, Tomé sostiene que esto se quedó como una mera "declaración de intenciones" y actualmente no cuenta con "ningún recurso" de comunicación del partido en los actos que convoca. Todo esto responde, a su juicio, a la "falta de voluntad" de la dirección para dar cobertura a la candidatura ganadora del proceso de primarias.

A finales de 2021 Podemos vivió en Asturias una tensa campaña de primarias para hacerse con el control del partido. Se enfrentaron el actual diputado regional y exsecretario general de la formación, Daniel Ripa, y la actual coordinadora y diputada nacional, Sofía Castañón. Ganó Castañón.

En 2022 se han celebrado otras primarias, las relativas a la candidatura regional. Ripa apoyaba a la candidatura de Covadonga Tomé, mientras que Sofía Castañón respaldaba la de Alba González. En este caso ganó la primera y Tomé será la candidata.