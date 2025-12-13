Las entradas para los Conciertos de Año Nuevo de Oviedo 2026 salen a la venta el lunes

Cartel del concierto de año nuevo en Oviedo 2026 - AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

OVIEDO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Municipal de Cultura de Oviedo pondrá a la venta el lunes 15 las entradas para los tradicionales conciertos de Año Nuevo de Oviedo. Por primera vez, el concierto de Año Nuevo de Oviedo estará dirigido por una mujer, la directora valenciana Julia Cruz. Los conciertos tendrán lugar el 1 de enero a las 19.00 y el 2 de enero a las 19.30 horas.

La FMC ha destacado en nota de prensa que la directora de orquesta valenciana Julia Cruz, nacida en 1996, será la primera mujer en dirigir este recital, que constará de dos partes, una dedicada a las músicas españolas y la segunda con influencia vienesa.

El programa, de aproximadamente 90 minutos, se estructura en una primera parte de 35 minutos, una pausa de 15, y una segunda parte de 40 minutos. La primera mitad se centrará en la tradición vienesa con un repertorio que rinde homenaje a la dinastía Strauss, incluyendo obras de tres de sus miembros: Johann Strauss I, y sus hijos Johann Strauss II -con piezas como la polka Vergnügungszug y el vals An der schönen blauen Donau- y Josef Strauss.

En contraste, la segunda parte ofrecerá un mosaico de la música sinfónica europea y la zarzuela, con piezas del repertorio francés de Bizet y Chabrier, una polonesa de Chaikovski, y una cuidada selección de preludios e intermedios de grandes maestros de la zarzuela como Chueca, Chapí, Soutullo y Vert o Giménez.

Según adelanta la organización, las obras escogidas de la saga Strauss llenarán la sala de la "alegría y ligereza" características de su música, con un programa pensado para celebrar el inicio del año con el público ovetense.