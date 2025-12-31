La entradas de de la exposición de fotografía "Ramón Masats. Visit Spain" en el Niemeyer, ya están a la venta. - RAMÓN MASATS

Este miércoles, 31 de diciembre, a las 11:00 horas, se ponen a la venta las entradas de la exposición "Ramón Masats. Visit Spain", que estarán disponibles tanto en la Taquilla como en la web del Centro Niemeyer.

La Sala de Fotografía del Centro Niemeyer acogerá desde el 30 de enero al 10 de mayo de 2026, la exposición sobre Ramón Masats, que recoge el viaje que realizó el fotógrafo entre 1955 y 1965 recorriendo la geografía de España con su cámara, bajo el comisariado de Chema Conesa, en una exposición producida por la Subdirección General de Artes Visuales y Creación Contemporánea.

Ramón Masats tuvo una obsesión personal por retratar los tópicos con los que la cultura oficial bendecía los valores patrios de esta época caracterizada por el fin de la autarquía en la dictadura franquista, la apertura diseñada por el gobierno con la creación del Ministerio de Información y Turismo (1951), y el Plan Nacional de Turismo (1953).

Entre ritos folclóricos, castizos y costumbres religiosas, Ramón Masats, galardonado con el Premio Nacional de Fotografía en 2004, documenta y retrata la realidad de un país atrapado en la pobreza material, laminado en lo social y acérrimo en su atadura espiritual.