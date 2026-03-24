Entregadas las medallas en su categoría de Bronce a los miembros de la Comisión de la Ley de Memoria Histórica

Un momento de la intervención de Susana Pérez Alonso - EUROPA PRESS

OVIEDO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El salón de plenos del Ayuntamiento de Oviedo ha acogido este martes el acto institucional de entrega de la Medalla de Oviedo, en su categoría de Bronce a la Comisión de la Ley de Memoria Histórica. El alcalde de la ciudad, Alfredo Canteli, ha ido entregando las distinciones, que fueron otorgadas mediante decreto de la Alcaldía de 2008. Canteli pidió disculpas por el retraso del acto de entrega.

Los componentes de la comisión, algunos fallecidos, son José María Laso, Susana Pérez Alonso, Francisco Javier Combo, José Gijón, José Antonio Caicoya, Emilio Campos, Carmen Ruiz-Tilve, Gustavo Bueno, Josefina Martínez, Luis José Ávila y Esteban Greciet.

Ha tomado la palabra Susana Pérez Alonso, quien ha recordado que en el momento en el que la llamaron, por un gobierno del PP, para estar al frente de la comisión era integrante del PSOE. "La confrontación actual debe cesar de inmediato, porque el clima que vivimos a día de hoy en España es insano y debemos reconducir nuestro comportamiento todos", ha dicho.

Ha destacado los trabajos realizados de la comisión a cuyos miembros se ha referido como personas "educadas" y ha dicho que aprendió de ellos. Ha comentado que supieron dejar de lado los aspectos personales. "Aceptaron los resultados y en ocasiones sin estar conformes", ha recordado.

La Comisión de la Ley de Memoria Histórica se encargó de analizar el efecto de la norma sobre los nombres de las calles de la ciudad. En la propuesta de la Alcaldía se destacaba su trabajo "difícil" y "comprometido".

"Se cierra hoy así un círculo de esos 18 años que nos llevan a tener entre nosotros a los miembros de la Comisión, aunque desgraciadamente algunos integrantes ya han fallecido. Damos la bienvenida a sus familiares", ha comentado Canteli en el acto de entrega.

La medalla correspondiente a Esteban Greciet, que murió en 2022, quedará en el archivo del Ayuntamiento. En su momento declaró que no se sentía merecedor de la misma.