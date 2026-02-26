El equipo de gobierno de Langreo cesa a la concejal Araceli Jánez

OVIEDO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Langreo ha informado este jueves de que ha cesado a la concejala de Deportes, Festejos y Participación Ciudadana, Araceli Jánez. Han dicho que se han visto "en la obligación" de prescindir de ella ante el "sorprendente escrito" que habría presentado Jánez la pasada noche en el registro municipal.

"En dicho documento solicitaba a este equipo de gobierno que se le retiraran las competencias relativas a Participación Ciudadana y acusaba a todos los miembros del gobierno de favorecer a una persona a la que falsamente ella atribuye la afiliación al Partido Comunista, acusación que carece de fundamento", señalan desde el equipo de gobierno, de IU-Más País-IAS.

Han señalado que le pidieron que entregase su acta, pero se negó, con lo que tuvieron que expulsarla del grupo municipal. Explican que la concejala fue incluida en la lista electoral por la Asamblea de IU de Langreo, siendo militante en aquel momento del Partido Comunista.

Según el relato del equipo de gobierno, el lunes de esta semana, la concejala de participación envió a operarios municipales a cambiar la cerradura de la cocina del local de la Asociación de Vecinos de Riaño, sin realizar antes el procedimiento administrativo oportuno. Ante dicha situación las personas presentes en la asociación a la llegada de los operarios municipales, habrían manifestado su malestar y se pusieron en contacto con el alcalde, Roberto García, quien paralizó el cambio de cerraduras.

Acusan a Jánez de "faltar al respeto" a las personas que forman parte de la asociación. "Entendemos que se debe llegar a consensos para favorecer la labor de las asociaciones y no imponer condiciones "porque yo mando, yo lo digo y yo soy concejal", indican desde el grupo municipal que gobierna en Langreo, de IU-Más País-IAS.

"Este grupo municipal no ve otra opción más allá de la que se ha tomado, pues no toleramos las conductas autoritarias contrarias a la resolución inclusiva de los conflictos por la vía del diálogo y que puedan atentar contra los derechos de las asociaciones del concejo, dejándolas indefensas ante actos administrativos carentes de procedimiento y legalidad", han concluido.