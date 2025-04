"Era republicana, pero antes de todo era una demócrata", destaca el hijo de Maricuela en el homenaje póstumo

La histórica militante socialista da nombre a unos jardines, "espacio de encuentro entre la historia y el futuro"

GIJÓN, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Gijón ha rendido homenaje póstumo este viernes a la histórica militante María de los Ángeles Flórez Peón 'Maricuela', fallecida el 23 de mayo de 2024, a los 105 años, con la denominación con su nombre a unos jardines próximos a donde residía y la colocación de un monolito en los mismos.

"Mi madre era española, era asturiana, era socialista de la punta de los pelos hasta la punta de los pies", ha señalado su hijo Antoine Rozada Flórez, que ha estado acompañado en el acto de su hermana María Ángeles. "Era republicana, pero antes de todo era una demócrata", ha remarcado.

Rozada Flórez, que se ha mostrado agradecido por este homenaje, ha llamado la atención sobre el hecho de que lo haya ejecutado un Gobierno de signo político al de su madre, lo que, según él, le hace tener esperanza y es una expresión, a su parecer, de lo que es la Democracia.

Especialmente, ha dado las gracias al impulsor de la iniciativa, el ex concejal socialista Alberto Ferrao, su amigo, y al que su madre quería "mucho". Al tiempo, ha llamado la atención sobre que dé nombre a unos jardines, dado el gusto de su madre por la naturaleza y las flores. Como anécdota, ha apuntado que cuidó durante 50 años unas flores que trajo de Francia y que adornaban su balcón gijonés. "Cuidó esas flores, como le gustaba cuidar a la gente", ha elogiado.

"En un mundo que se está perdiendo los valores y está un poco patas arriba, hay que celebrar esos momentos de democracia porque hay la parte mala", ha apuntado antes de hacer referencia a lo acontecido el 7 de octubre en Israel y a la respuesta de este país hacia los palestinos.

"No se puede aceptar vender armas, no se puede aceptar comprar municiones, no se puede mirar hacia otro lado", ha defendido Rozada Flórez, quien ha considerado que es lo que su madre diría. "Mi madre miraba adelante, sin dar la vuelta a la cabeza y siempre pidiendo que la democracia sea más fuerte que la barbarie", ha destacado.

En este sentido, ha citado a 'Maricuela' quien decía "el camino de la paz necesita más fuerza y más coraje que el camino de la guerra". Por todo ello, ha mostrado su deseo de que si un niño al pasar por estos jardines quien era ella, que sepa lo que hizo y que estaba del lado bueno de la historia.

Y para que, según él, más allá las ideas que ha defendido, esos jóvenes y niños que son el futuro de España y del mundo, sabiendo lo que ha pasado en la historia, "puedan pensar lo que será mañana el futuro", ha señalado.

Antes de él han intervenido en el acto, por orden, el secretario general de la Agrupación Socialista de Gijón, Monchu García, el segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, y la vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo.

García, por su parte, ha destacado el hecho de que también en este día se cumplen 51 años de la Revolución de los Claveles, "que dio el primer paso a la libertad de nuestros vecinos portugueses y que generó en la gente que tenía ese ansia de libertad aquí en España, y entre ellos estaba Maricuela, pues una luz de esperanza y un primer paso también para todos nosotros".

"Es justa esta iniciativa porque reconoce a una persona que ha pasado a ser patrimonio del conjunto de los demócratas", ha apuntado el dirigente local socialista, quien ha resaltado de Maricuela su trayectoria vital, ahora ya "patrimonio de todos".

Para él, personas como Maricuela han demostrado que se puede pasar momentos oscuros a lo largo de la historia y seguir adelante sin renunciar a esos valores de defensa de la democracia y de la libertad, pero sobre todo "alejados del rencor, sin odio".

Personas como la homenajeada, que "dieron su vida y lo mejor de sí mismas fomentando la democracia, la paz y la convivencia, aceptando el que piensa diferente, siendo capaces de entender que había que compartir un espacio, un espacio común de convivencia y que las diferencias se tenían que dirimir democráticamente y que la violencia no tiene ni tenía lugar", ha agregado. Más allá, García ha animado a defender como su legado esa apuesta por la democracia.

Al tiempo, ha hecho un breve relato a la difícil vida de Maricuela, quien estuvo encarcelada y quien tuvo que irse a vivir a Francia, país del que regresó para instalarse en Gijón en 2003.

"Me alegra saber y decir que su legado nos trasciende a nosotros, no es patrimonio de sus compañeros y compañeras de militancia, no lo es, ya es de cualquier persona que sienta los valores democráticos", se ha mostrado convencido.

Por su lado, Martínez Salvador, que ha excusado la ausencia de la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, ha remarcado que se rinde en este día homenaje a una mujer cuya vida se convirtió "en símbolo de memoria, resistencia y dignidad".

"Con ello no solo dignificamos este lugar, sino que sellamos un compromiso como ciudad con la memoria democrática y con los valores que ella representó", ha apuntado sobre la denominación de los jardines. M

De Maricuela ha señalado que fue testigo y protagonista del siglo "más convulso" de la historia reciente, pero también "luchadora incansable por la libertad, la justicia y la igualdad".

Asimismo, ha apuntado que "su compromiso con los ideales democráticos la llevó a combatir como miliciana durante la guerra civil, a sufrir la cárcel en los años más oscuros de la dictadura y a vivir el exilio en Francia durante más de medio siglo".

"Ella lo pagó con la reclusión y el desarraigo, pero nunca con el silencio", ha recalcado de Maricuela, "una referencia viva para la memoria colectiva, la defensa de los derechos humanos y la construcción de una sociedad más justa y tolerante", ha agregado, al tiempo que ha incidido en que generó un "profundo" respeto en toda la sociedad asturiana.

Sumado a ello, ha apuntado que también con este acto se reivindica la necesidad de visibilizar a las mujeres en el espacio público, especialmente en el callejero gijonés, donde su presencia sigue siendo muy inferior a la de los hombres. "No solo reconoce su figura, sino que repara una deuda histórica con tantas mujeres que, como ella, han contribuido de forma decisiva a la construcción de nuestra sociedad y cuya memoria merece ser recordada, contada y transmitida", ha sostenido.

"Este jardín, delimitado por las calles Baleares, Roncal y Valencia, se convierte hoy en un espacio de encuentro entre la historia y el futuro", ha señalado el edil. "Gijón honra no solo a una mujer admirable, sino también a todas las personas que, como ella, lucharon por una sociedad más libre y más humana", ha añadido.

Llamedo, en su caso, ha señalado que en este día no solo se inaugura un espacio, "hoy plantamos memoria", ha destacado sobre el homenaje a una mujer "tremendamente generosa y cariñosa".

"Fue una mujer que resistió cuando todos callaban, que habló cuando todos temían, que vivió y cómo vivió con una coherencia admirable entre lo que pensaba, lo que sentía y lo que hacía", ha resaltado de ella. "Fue un ejemplo de vida que nos obliga a mirar hacia atrás sin miedo pero también en mirar hacia adelante sin excusas", ha apuntado.

Para Llamedo, "Maricuela es patrimonio de toda la izquierda, pero también lo es de todos los demócratas", a lo que ha remarcado que "hay vidas que no caben en un solo partido".

Asimismo, ha recalcado que fue una mujer que desde muy joven entendió que no se puede ser neutral ante la injusticia, que hay momentos en que hay que posicionarse.

"Fue una mujer valiente que defendió la democracia, que creyó en la libertad, que creyó en la igualdad, que creyó en la justicia y que creyó en Asturias y que nunca dejó de luchar por una sociedad digna", ha indicado sobre como le gustaría que la recordaran. Unos valores que llevaron a su nombramiento como hija predilecta de Asturias en 2023.