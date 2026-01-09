Ership Grupo y Aug. Bolten compran el 100% de VCK Port Logistics y refuerzan presencia en el norte de Europa

Ership Grupo - ERSHIP GRUPO

OVIEDO 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ership Grupo, en colaboración con la naviera alemana Aug. Bolten, ha cerrado la adquisición del 100% del capital de VCK Port Logistics, operador histórico del Puerto de Ámsterdam especializado en logística portuaria. La operación se ha formalizado con los actuales accionistas de VCK Holding y se ha canalizado a través de la filial neerlandesa de Ership Grupo, Maja Stuwadoorsgroep B.V.

Con esta transacción, se completa el relevo accionarial de una empresa con más de un siglo de trayectoria bajo la gestión de VCK Holding. Ership Grupo ha expresado su reconocimiento a la labor desarrollada por los anteriores propietarios, destacando su papel en la consolidación de VCK Port Logistics como referente europeo en el manejo de carga general, productos forestales, siderúrgicos y carga pesada.

La compañía opera dos terminales multimodales en el Puerto de Ámsterdam, con una superficie total de 360.000 metros cuadrados, de los cuales 150.000 corresponden a almacenes, e integra tres instalaciones "all-weather" que garantizan la operativa en cualquier condición meteorológica.

Según Ership Grupo, la inversión se enmarca en su estrategia de crecimiento sostenible y de refuerzo en los segmentos de carga general y productos forestales y siderúrgicos. La continuidad operativa y del actual equipo directivo de VCK Port Logistics está asegurada, y la integración con Aug. Bolten permitirá ampliar los servicios en el norte de Europa.

Con esta adquisición, Ership Grupo, empresa familiar española con más de 140 años de historia y presencia en más de 40 puertos de Europa, América, África y Asia, fortalece su posición internacional y su capacidad para ofrecer soluciones integrales en logística portuaria.