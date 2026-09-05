Una escaladora resulta herida grave al ser golpeada por una roca en la cara sur del Urriellu

Archivo - Helicóptero del SEPA frente al Picu Urriellu - SEPA - Archivo

CABRALES, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 36 años ha resultado herida grave este sábado tras ser golpeada por una roca mientras escalaba la cara sur del Urriellu, en la vía de la Directa de los Martínez, en Cabrales.

Según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), efectivos del Grupo de Rescate de Bomberos, a bordo del helicóptero medicalizado, han evacuado a la afectada al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), con un traumatismo craneoencefálico severo.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 recibió el aviso a las 12.19 horas. En la llamada se alertó del impacto de una piedra que se había desprendido desde unos 300 metros por encima de donde se encontraba la escaladora. Tras la alerta, se movilizó a la aeronave con tres bomberos-rescatadores y un médico-rescatador.

Una vez en el lugar, el equipo atendió a la mujer en la pared y se procedió a su desenganche. Posteriormente, con una operación de grúa con unos 45 metros de cable desplegados, se izó a la víctima y al médico a la aeronave, seguida de una segunda maniobra para rescatar al bombero restante.

Tras tomar tierra en la Vega de Urriellu para lograr la estabilización de la paciente, el helicóptero emprendió el traslado al HUCA a las 14.33 horas. El operativo dió por finalizada la intervención a las 15.50 horas a su llegada a la base, habiendo informado de lo sucedido a la Guardia Civil, al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y a las salas del 112 de Cantabria y Castilla y León.