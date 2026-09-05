Detenidos los progenitores de una menor de 14 años embarazada y el varón con que fue casada y buscan al padre del bebé

Agente de la Ertzaintza - Arnaitz Rubio - Europa Press

BILBAO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido en la localidad vizcaína de Gernika-Lumo a los progenitores de una menor de 14 años, embarazada de cinco meses, y a un varón de 27 años con el que presuntamente había sido casada mediante el rito tradicional rumano. Asimismo, se investiga a un joven de 17 años, presunto padre del bebé, que hasta el momento no ha podido ser localizado.

La investigación realizada por la Sección Central de Investigación Criminal de la Ertzaintza (SECIC) ha determinado conocer que la menor, de 14 años y embarazada de cinco meses, mantenía una relación marital con el varón de 27 años detenido, después de que ambos hubieran sido unidos mediante un rito matrimonial tradicional rumano.

La menor y el varón residían en el domicilio de los progenitores de la adolescente, quienes presuntamente habrían consentido, facilitado y permitido esta situación y la convivencia de ambos como pareja.

Las investigaciones se centran, entre otros aspectos, en determinar la participación de los progenitores, de 36 y 37 años de edad respectivamente, en el establecimiento de esta relación marital y en la posible transferencia del control de la menor desde el ámbito familiar al varón adulto con el que había sido casada.

A los padres de la menor se les atribuye inicialmente un delito de trata de seres humanos con finalidad de celebración de matrimonio, así como su posible participación, en concepto de cooperadores necesarios, en un delito de agresión sexual a menor de edad.

También se investiga su eventual responsabilidad por comisión por omisión, al considerar que, pese a su posición de garantes respecto de su hija, no habrían impedido los hechos y habrían permitido que la relación marital se desarrollara en el propio domicilio familiar.

Por su parte, al varón de 27 años detenido se le investiga por un presunto delito de trata de seres humanos con finalidad de matrimonio y por un delito de agresión sexual a menor de edad. Además, sobre esta persona constaba una orden judicial de detención y presentación relacionada con otro procedimiento.

La SECIC mantiene igualmente abierta la investigación sobre el joven de 17 años al que se atribuye la paternidad del bebé, por su posible implicación en un delito de agresión sexual a menor de edad. En estos momentos se realizan gestiones para proceder a su localización.

Las tres personas detenidas fueron puestas a disposición judicial tras finalizar las correspondientes diligencias policiales fueron puestas ayer a disposición judicial.

La menor ha quedado bajo la tutela y protección de los servicios forales de Bizkaia competentes en materia de infancia, que han adoptado las medidas necesarias para garantizar su seguridad y protección.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.