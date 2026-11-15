La escritora Ana Covadonga Castro presenta en Asturias su novela 'El último tormento', Galardón Letras del Mediterráneo. - ESPASA

OVIEDO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La escritora Ana Covadonga Castro presentará los próximos martes y miércoles, 17 y 18 de noviembre, en Asturias su última novela, 'El último tormento' (Espasa), obra reconocida con el Galardón Letras del Mediterráneo 2026 concedido por la Diputación de Castellón.

Según ha informado la editorial, la autora --de familia asturiana y con arraigo en el Principado-- mantendrá durante ambas jornadas una agenda de encuentros con los medios de comunicación de la región para dar a conocer este 'thriller' ambientado en Castellón, que ha llegado a las librerías el siete de octubre.

Licenciada en Psicología e inspectora de Policía en Málaga, Castro traslada a la ficción sus conocimientos sobre la mente humana y la labor policial. Antes de publicar con Espasa, sello con el que lanzó en 2025 'Hágase su voluntad', la autora autopublicó tres novelas.

La trama de 'El último tormento' sigue al inspector Rubén Villa, recién trasladado a Castellón al frente del grupo de Homicidios y Delitos Violentos de la Policía Nacional, quien investiga una serie de asesinatos de adolescentes vinculados con referencias a la mitología griega.

El caso implica a Micaela Fiore, una exconvicta conocida anteriormente bajo el alias de Pantera cuya hija, Bianca, figura entre las jóvenes desaparecidas, lo que la obliga a reunir a su antigua banda para intentar rescatarla.