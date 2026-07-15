La Escuela de Artes y Oficios de Avilés mejorará su accesibilidad y eficiencia energética

OVIEDO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés ha licitado por 336.462 euros las obras de mejora de la accesibilidad y de la eficiencia energética de la Escuela de Artes y Oficios, ubicada en la plaza de Álvarez Acebal, una actuación financiada con fondos FEDER a través del Plan de Actuación Integrado (PAI) 'Avilés La Carriona en Movimiento'.

Según ha informado el Consistorio, las obras tendrán un plazo de ejecución de cuatro meses e incluirán la instalación de un ascensor para facilitar el acceso a las aulas, así como la creación de un aseo adaptado y nuevos lavabos en la zona del aula de pintura.

El proyecto contempla además la renovación completa de la instalación eléctrica del edificio y la sustitución de las dos calderas actuales por otras de condensación de alta eficiencia energética, junto con la adaptación de la salida de humos al nuevo sistema de calefacción.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 4 de agosto.