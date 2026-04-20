La Escuela de Verano de Asturianía recibe 150.000 euros del Gobierno para gastos de manutención y estancia

OVIEDO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha autorizado la concesión de subvenciones, por importe de 150.000 euros, para cubrir los gastos de manutención y estancia en Asturias del alumnado participante en el tercer curso de la séptima promoción de la Escuela de Verano de Asturianía.

Esta nueva edición de la Escuela se celebrará en Oviedo del 17 al 31 de julio. La Escuela de Asturianía tiene una doble misión: por un lado, mantener y reforzar los vínculos entre Asturias y la colectividad asturiana residente en el exterior; por otro, capacitar al alumnado para que pueda transmitir estos conocimientos en los centros asturianos de referencia en sus países de origen.

En esta edición participarán 13 hombres y 11 mujeres, procedentes de los centros asturianos de Uruguay, Chile, Argentina, Venezuela y de la Comunidad de Madrid.