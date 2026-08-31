La escuela de verano de UGT abre el curso sindical y político de Asturias

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, y el director académico de la Escuela Internacional de Verano Manuel Fernández López 'Lito', Luis Antonio Fernández Villazón. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, y el director académico de la Escuela Internacional de Verano Manuel Fernández López 'Lito', Luis Antonio Fernández Villazón, han presentado este lunes la nueva edición de la Escuela, que marca el inicio del curso sindical y político en el Principado.

Bajo el lema 'Claves para el bienestar social', la Escuela se desarrollará entre el 1 y el 4 de septiembre en la sede del sindicato en Oviedo y constará de siete mesas redondas, además de la conferencia inaugural este martes a cargo del secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y la clausura, a cargo del Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños el viernes.

La Escuela cumple su XXVI edición y el martes el acto inaugural correrá a cargo del secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, el presidente del Principado, Adrián Barbón, el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli.

En las distintas mesas redondas se abordarán aspectos como el impacto de la inteligencia artificial en las relaciones laborales, el camino político hacia el 2030, la salud y bienestar social, la geopolítica, la vivienda, la geopolítica o los nuevos retos sindicales.

UNA EDICIÓN PARA "HUIR DE RELATOS Y ACUDIR A DATOS"

Lanero ha explicado que el objetivo de esta edición es "huir de relatos y acudir a datos" mediante las mesas redondas con expertos, de manera que se pueda ofrecer una visión sobre lo que está ocurriendo en el país y en Asturias.

La Escuela servirá para dar el pistoletazo de salida del curso sindical y político, en un contexto de elecciones municipales y autonómicas en 2027. El secretario general de UGT Asturias ha marcado como aspectos a analizar en estos cuatro días la vivienda pública y cómo dotar de mayor seguridad jurídica para propietarios e inquilinos, además de "acabar con el populismo fiscal" de empresarios y algunos partidos y apostar por el mantenimiento de la calidad en los servicios.

En su intervención, el líder sindical ha pedido huir del uso político de la situación que se está viviendo en Ceuta y ha resaltado que la inmigración no es un problema, sino "una solución" para España. "Poniéndonos en la piel de los ciudadanos en Ceuta que necesitan que se solucione el problema, queremos evitar lenguajes incendiarios y la polarización que puede acabar en violencia", ha dicho.

Así, ha defendido que el uso político y partidista de la situación migratoria "no aporta nada". "No se puede hacer munición política con todo", ha subrayado, abogando porque Europa dé una solución a sus fronteras y se aporten soluciones a Ceuta. "Que se haga lo que se tenga que hacer para solucionar eso cuanto antes", ha enfatizado.