La estación invernal Fuentes de Invierno abre este miércoles, un día después de Valgrande-Pajares

Publicado: martes, 2 diciembre 2025 17:44

OVIEDO 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La estación invernal asturiana de Fuentes de Invierno tiene prevista la apertura al público para este miércoles, 3 de diciembre. Será un día después de que lo haya hecho el otro complejo invernal asturiano, el de Valgrande Pajares.

La oferta esquiable previsible para Fuentes de Invierno será de tres pistas (Toneo, Brezales y Pequeño Laurel), con un recorrido esquiable de 0,72 km y espesores de unos 20 cm de nieve.

Los remontes que se pondrán en servicio son el telesilla Llanál Fitu, Telesquí Toneo y la Cinta, según información de la estación recogida por Europa Press.

