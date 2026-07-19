Estudiantes europeos y del programa Erasmus + Rural se reúnen en Cabranes en el marco del proyecto 'Escena'

OVIEDO 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Estudiantes europeos de las universidades "G. d'Annunzio" de Chieti-Pescara (Italia), Skövde (Suecia), Nordhausen (Alemania) y la Universidad de Oviedo, junto con jóvenes del programa Erasmus + Rural, se reúnen hasta el próximo 26 de julio en Santolaya de Cabranes para participar en el Proyecto Escena, una iniciativa intergeneracional orientada a investigar y actuar contra la soledad no deseada a través de la creación artística.

El proyecto, que ha sido seleccionado por la alianza INGENIUM gracias a su capacidad para transformar la educación superior europea, ha planteado un modelo de aprendizaje conectado directamente con el territorio.

Las personas participantes han previsto trabajar a lo largo de la semana en grupos focales en torno a la comunidad, las redes de apoyo y la problemática de la soledad no deseada. De este modo, los testimonios, experiencias y reflexiones recogidos en el municipio han de servir como punto de partida para el desarrollo de diversas propuestas escénicas y artísticas, elaboradas en colaboración con el tejido asociativo y los vecinos de Cabranes.

El broche a las actividades se ha fijado para el sábado 25 de julio a partir de las 18.00 horas con la celebración del Festival Escena.

Esta cita ha programado la transformación de las calles de Santolaya en un espectáculo al aire libre donde el teatro, la música, la palabra, la narración oral y las artes visuales han de actuar como instrumentos para reconstruir los lazos comunitarios.