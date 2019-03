Un estudio realizado en 169 niños con cáncer, Premio Nacional de Investigación en Medicina del Deporte

Publicado 21/03/2019 14:22:11 CET

El jurado de los Premios Nacionales de Investigación en Medicina del Deporte ha emitido este jueves, en Oviedo, el fallo de la vigésima edición a la que se han presentado un total de 23 trabajos de grupos investigadores nacionales y extranjeros. El primer premio ha sido para una investigación realizada en 169 niños diagnosticados con cáncer.

Los premios han sido organizados por la Universidad de Oviedo, a través de la Escuela de Medicina del Deporte, y patrocinados por Liberbank. Con esta iniciativa, según ha explicado el Vicerrector de Investigación de la Universidad de Oviedo y presidente del jurado, José Ramón Obeso, ha señalado que se pretende reconocer públicamente la labor realizada por los investigadores además de incentivar la investigación de excelencia de la Medicina del Deporte.

El jurado ha estado compuesto por el director del Centro de Medicina Deportiva y de la Unidad Regional de Medicina Deportiva, Nicolás Terrados, el catedrático de Anatomía y Embriología Humana de la Universidad de Oviedo, Miguel del Valle Soto, la profesora de la Universidad de Granada, María Teresa Nestares, la jefa de los Servicios Médicos de Liberbank, Mar Gonzalo Cabrera, el Gestor de Empresas de Liberbank, Juan García y el Vicerrector de Investigación de la Universidad de Oviedo.

El primer premio ha recaído en el trabajo titulado 'Beneficios de un programa de ejercicio físico intrahospitalario en niños con cáncer'. La investigación demuestra que un programa supervisado de ejercicio físico combinado intrahospitalario es seguro, tiene efecto cardioprotector, no aumenta el riesgo de mortalidad ni de recaída de la enfermedad y puede recudir el tiempo de hospitalización.

El segundo premio ha sido para el trabajo 'Ejercicio gestacional y salud marterna del descendiente: análisis de dos ensayos clínicos aleatorios y seguimiento a largo plazo'. Se trata de un estudio realizado a 1.384 mujeres embarazadas que realizaron un programa de ejercicio físico durante el embarazo, reduciendo el riesgo de desarrollar hipertensión arterial y diabetes gestacional en la madre, así como ganancia de peso excesivo. Se recomienda no abandonar la actividad física durante el embarazo por su carácter protector cardiometabólico.

El trabajo publicado en inglés 'Post-exercise vasodilation and hypotension is regulated by nitrate-reducing activity of oral bacteria' ha recibido el tercer premio. En él se muestra la relación entre algunas bacterias bucales, el ejercicio físico y el óxido nítrico; este último es un factor muy importante en la regulación de la tensión arterial.