Un estudio de la Universidad de Oviedo revela que el aceite de las semillas reduce su longevidad en ambientes húmedos

OVIEDO 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por investigadores de la Universidad de Oviedo revela que el contenido de aceite en las semillas de plantas alpinas influye de forma significativa en su longevidad. Según los resultados, las semillas con mayor contenido en aceites se degradan antes en condiciones de alta humedad, frecuentes en los suelos de montaña.

La investigación, publicada en la revista Plant Biology, ha sido desarrollada en el Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (IMIB, Universidad de Oviedo-CSIC-Principado de Asturias), en colaboración con la Universidad de Pavia (Italia) y el Jardín Botánico Atlántico de Gijón. El trabajo forma parte del proyecto SEEDALP, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Clara Espinosa del Alba, doctoranda del Departamento de Biología de Organismos y Sistemas y primera autora del artículo, recuerda que estudios previos habían señalado una correlación negativa entre contenido de aceite y masa o longevidad de las semillas, aunque con escasa base ecológica y centrados principalmente en especies cultivadas.

El equipo analizó 47 especies de plantas alpinas de la Cordillera Cantábrica, evaluando el contenido y la composición del aceite de sus semillas en relación con su masa, longevidad, capacidad germinativa y preferencias ecológicas a lo largo de gradientes de temperatura, humedad y altitud.

Entre los principales hallazgos, el estudio confirma que un mayor contenido de aceite reduce la longevidad de las semillas en ambientes húmedos, pero no se observaron relaciones significativas con el tamaño de las semillas, su germinación ni con los factores microclimáticos o altitudinales. Los resultados apuntan a un fuerte conservadurismo evolutivo en el contenido de aceites, es decir, una limitada capacidad de adaptación al entorno.

Los autores subrayan la importancia de estos datos para mejorar las estrategias de conservación de semillas, especialmente en bancos de germoplasma como el del Jardín Botánico Atlántico de Gijón, donde se conserva una muestra de cada especie estudiada.

El trabajo se integra en la línea de investigación sobre nicho de regeneración por semillas del grupo Laboratorio de Vegetación y Biodiversidad, coordinado por el profesor de Botánica Borja Jiménez-Alfaro.