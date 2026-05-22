La Eurocámara pide instaurar el 8 de agosto Día Europeo en Memoria de las Víctimas de Accidentes Laborales

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Asturias registró en 2025 un total de 22 fallecidos y 91 accidentes graves, según CCOO y UGT

BRUSELAS/OVIEDO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento Europeo ha reclamado este jueves la creación de un día europeo en memoria de las víctimas de accidentes laborales y enfermedades profesionales y ha pedido reforzar las medidas de prevención y protección de los trabajadores frente a nuevos riesgos derivados de la inteligencia artificial, el calor extremo y el cambio climático.

La resolución del Parlamento Europeo, aprobada por 395 votos a favor, 12 en contra y 41 abstenciones, insta a designar el 8 de agosto como Día Europeo en Memoria de las Víctimas de Accidentes de Trabajo y por la Protección y la Dignidad de los Trabajadores, con el objetivo de concienciar sobre la seguridad laboral y promover iniciativas concretas de prevención en escuelas, empresas e instituciones.

Por lo que respecta a Asturias, desde 2023, la siniestralidad laboral en Asturias muestra un patrón preocupante, porque si bien desciende el número total de accidentes con baja, aumentan los graves y los mortales. En aquel 2023 se registraron 12.085 accidentes laborales con baja en la región, un 10,9% menos que en 2022, pero con 69 accidentes graves y 20 fallecidos, siete más que el año anterior, según datos del sindicato USO recogidos por Europa Press.

En 2024 el total bajó hasta unos 11.700-11.800 accidentes con baja, pero los graves subieron a unos 80 y los mortales a 21, la cifra más alta de fallecidos desde 2018.

En el ejercicio de 2025, según datos del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales consultados por Europa Press, el número de accidentes totales fue de 10.907, de los que 20 fueron mortales (19 hombres y una mujer), según el avance publicado en marzo por el Instituto. Los accidentes graves fueron 83 (71 hombres y 12 mujeres) y los leves 10.804 (7.526 hombres y 3.278 mujeres).

No obstante, las cifras son aún más preocupantes, según los datos que manejan los sindicatos CCOO y UGT, que el pasado mes de abril, con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, afirmaron que en Asturias la siniestralidad laboral dejó en 2025 a 22 fallecidos y 91 accidentes graves, lo que supone un incremento importante respecto a la campaña anterior. Además, hasta abril de 2026 se habían registrado cuatro fallecimientos.

Los eurodiputados sostienen que esta jornada, cuya fecha coincide con el aniversario de la tragedia de la mina de Bois du Cazier, en Marcinelle (Bélgica), donde en 1956 murieron 262 mineros de varios países europeos, serviría para mantener viva la memoria de las víctimas de accidentes laborales y enfermedades profesionales en la UE y reforzar la cultura de la prevención y la seguridad en los centros de trabajo.

En este contexto, la Eurocámara ha puesto el foco en los nuevos riesgos laborales asociados a la digitalización y ha pedido a la Comisión Europea que evalúe el impacto de la inteligencia artificial y de los sistemas de gestión algorítmica sobre la salud y seguridad de los trabajadores.

Según advierten los eurodiputados, los empleados de plataformas digitales y aquellos cuya actividad es supervisada o evaluada mediante herramientas basadas en IA pueden verse expuestos a mayores riesgos por la intensificación de los ritmos de trabajo y por prácticas abusivas de vigilancia y control automatizado.

El Parlamento también ha reclamado una mayor protección frente a los riesgos derivados del cambio climático y ha pedido a Bruselas que evalúe específicamente el impacto laboral del estrés térmico, los fenómenos meteorológicos extremos y la contaminación atmosférica.

En particular, los eurodiputados quieren que el calor extremo y los efectos del cambio climático sean reconocidos como factores de riesgo laboral importantes y reclaman mejores medidas de prevención y protección en los lugares de trabajo para proteger a los trabajadores más expuestos.

Asimismo, la resolución subraya la importancia de reforzar las inspecciones laborales y pide a los Estados miembro que doten a las inspecciones de trabajo de personal permanente, recursos suficientes e independencia institucional para garantizar entornos laborales seguros y saludables.

Según los últimos datos citados por la Eurocámara, en 2023 se registraron en la UE 3.298 accidentes laborales mortales y alrededor de 2,8 millones de accidentes no mortales que provocaron al menos cuatro días de baja laboral, especialmente en sectores de alto riesgo como la construcción, el transporte, la industria manufacturera y la agricultura.